Наказание виновных за крушение самолета МАУ в Иране: Тегеран сделал заявление

Ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования, сказал глава МИД Ирана

Заявление одного из иранских депутатов о том, что Тегеран не будет наказывать виновных в крушении украинского лайнера, не соответствует действительности. Об этом во время телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Министр иностранных дел Ирана отметил, что заявление одного из иранских депутатов, которое ранее возмутило общественное мнение в Украине, не соответствует действительности и официальной позиции Ирана и уже получило соответствующую правовую оценку. Он также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования", - говорится в сообщении МИД Украины по итогам переговоров.

Как отмечается, Джавад Зариф заверил Дмитрия Кулебу, что Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, установить виновных в произошедшем, и привлечь их к ответственности.

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Дмитрий Кулеба, в свою очередь, подчеркнул, что Киев настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

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Ранее СМИ сообщали, что Тегеран якобы представил МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому украинская сторона признает причиной трагедии "человеческую ошибку".

Как известно, 8 января Boeing-737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит вскоре после вылета из иранской столицы. Всю ответственность за гибель 167 пассажиров и 9 членов экипажа на себя взяли военные Корпуса стражей Исламской революции.

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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