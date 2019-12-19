Наказание "воров в законе": в МВД назвали три плюса принятия закона

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Верховная Рада приняла за основу в первом чтении проект закона №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом" , инициированный президентом.

Участие в разработке законопроекта приняли народные депутаты и специалисты Департамента стратегических расследований, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"МВД поддерживает этот законопроект. Он направлен на снижение уровня преступности, и организованной преступности в частности. А также на то, чтобы правоохранительные органы, прокуратура, суды более точно могли квалифицировать преступные действия так называемых "воров в законе", – отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Этот документ впервые дает определение такому понятию, как "вор в законе", и вводит уголовную ответственность для этих элементов – от семи до 10-ти лет заключения.

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Полицейские, учитывая профессиональный опыт в борьбе с преступностью и понимая законодательную проблематику, подготовили ряд предложений о внесении изменений в нормативные акты. Было предложено на законодательном уровне определить понятие "вор в законе" и ввести для них уголовную ответственность, говорится в сообщении.

Впервые на законодательном уровне появляется определение понятий "вор в законе" и "сходки", а изменениями в ряд статей предложено усовершенствовать механизм привлечения участников преступного сообщества к ответственности.

В частности, новая статья 255-1 Уголовного кодекса Украины дает возможность привлекать лиц, имеющих в преступной среде статус "вора в законе", к уголовной ответственности: санкция предусматривает лишение свободы от семи до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Принятие указанного нормативного акта во втором чтении и в целом, во-первых, позволит правоохранителям более эффективно противодействовать организованной преступности, во-вторых, автоматически делает невозможнымы "дружественные визиты" воров в Украину, в-третьих: если они все-таки приедут в Украину, у Национальной полиции будут законные основания привлечь их к уголовной ответственности.

Напомним, внесение изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, поддержали 264 народных избранника .

Также ранее сообщалось, что после встречи с полицией "вор в законе" решил уехать из Украины:

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