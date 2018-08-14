Наказание за нарушение ПДД могут ужесточить: Кабмин обратился к Раде

Сегодня, 14:46

В МВД отмечают, что высокий уровень ДТП связан с отдыхающими, которые направляются в южные и западные регионы Украины

Наказание за нарушение ПДД могут ужесточить. Фото: verge.zp.ua
Наказание за нарушение ПДД могут ужесточить. Фото: verge.zp.ua

Кабинет Министров направил в парламент законодательные инициативы МВД по повышению ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства.

"Вопрос дорожной безопасности – важный вопрос. Мы видим резонансные ДТП, в которых, к сожалению, гибнут и дети. Надо акцентировать наше внимание на работе групп полиции с Укртрансбезопасностью по выявлению недобросовестных пассажирских перевозчиков. Я хотел бы, чтобы мы не только констатировали цифры, а было принципиальное реагирование на все эти события, в том числе со стороны привлечении виновных к уголовной ответственности ", - отметил Сергей Яровой.

Он отметил, что сейчас высокий уровень ДТП связан с отдыхающими, которые направляются в южные и западные регионы Украины.

"Мы должны быть готовы, что они будут возвращаться назад. Усиление мер безопасности дорожного движения – это не временная акция, а постоянная работа. Сейчас патрульные группы расширены военнослужащими Нацгвардии. Увеличена плотность патрульных постов на трассах государственного и международного значения. Все это будет продолжаться до окончания туристического сезона", – добавил первый замминистра.

Ранее эксперт назвал причины ДТП на украинских дорогах.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% – погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее.
МВД, ПДД, правила дорожного движения

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Источник:

"Сегодня"

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