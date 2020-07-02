Наказание за отсутствие маски: Степанов рассказал, кому и какие "светят" штрафы

После того как Кабинет министров одобрил новые штрафы за нарушение масочного режима, законопроект будет направлен в Верховную Раду. Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге назвал конкретный штрафные суммы для украинцев и бизнеса.

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По его словам, поддержанный правительством законопроект предлагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

"Он регламентирует установление штрафов за неношение масок как для физических лиц – штрафы будут составлять от 170 до 255 грн, так и для юрлиц – владельцев общепитов (кафе, ресторанов), спортзалов, магазинов. Если они не соблюдают требования, то для них штраф будет составлять от 3,4 тыс. гривен до 5,1 тыс. гривен. Надеемся, что наши нардепы его (законопроект) поддержат",- сказал Степанов.

Отметим, что и сейчас за отсутствие маски штрафуют, однако по общей статье, как нарушение карантина (44-3 КУоАП), согласно которой могут наказывать на сумму от 17 до 34 тыс. гривен.

В последнее время эпидемия коронавируса существенно усилилась, а чиновники винят в этом украинцев – мол, не соблюдают карантинные требования, в частности нарушают масочный режим. Недавно Кабмин даже усилил контроль за соблюдением карантина. Так, например, в Киеве в метро пассажирку оштрафовали на 17 тыс. гривен.

А в Одессе оштрафовали три ночных клуба и пять рынков. Проверки прошли на прошлых выходных, с 26 по 29 июня, когда курортный город заполонили туристы. Отмечалось, что посетители ночных клубов массово игнорировали карантинные ограничения.

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