Украинцев хотят штрафовать за рассылку спама

Недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об электронных коммуникациях. Помимо десятка базовых изменений, которые касаются непосредственно мобильных операторов, в документе также предусмотрены изменения для абонентов. Например, за рассылку спама обещают штрафовать, а наказание за нарушение прав абонентов – ужесточить. Сайт "Сегодня" рассказывает, какие новшества ожидают абонентов мобильной связи в Украине.

Что прописано в законопроекте

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3014 "Об электронных коммуникациях". В пояснительной записке говорится, что существующая в Украине законодательная база в сфере электронных коммуникаций формировалась более 15 лет и не соответствует потребностям современного общества. Поэтому был разработан базовый документ, который бы позволил урегулировать большинство вопросов в отрасли телекоммуникаций.

В законопроекте предусмотрено много новшеств для мобильных операторов. В частности, предлагают позволить операторам пользоваться одними и теми же частотами и распределять их между собой. Сейчас распределяет частоты регулятор — Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Также предлагается операторам самостоятельно решать, какое поколение связи они будут использовать на своих частотах.

Есть новшества и для абонентов. К примеру, в законопроекте говорится, что рассылка спама или коммерческих электронных сообщений грозит штрафом в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 3400 грн. Спамом будет считаться сообщение, которое присылают абоненту без его согласия (кроме сообщения от поставщиков коммуникационных услуг, органов государственной власти или местного самоуправления). Помимо этого, скорость интернета, которую заявят операторы, не сможет отличаться от реальной. Да и в целом штрафы за нарушение прав абонентов существенно вырастут. Мы поговорили с мобильными операторами и разузнали, что еще изменится для абонентов и что еще могут изменить в законопроекте.

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Что изменится для абонентов и операторов

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В компании Vodafone Украина считают законопроект позитивным для отрасли, поскольку он ложится в логику имплементации норм Кодекса Электронных коммуникаций ЕС, принятого в 2018 году в Европе. Кодекс направлен на прозрачное регулирование и равные права и возможности для всех участников рынка.

"Технологическая нейтральность упростит запуск новых технологий в уже пролицензированных операторами частотах. Оператору не нужно будет получать новую лицензию для запуска новых стандартов связи, в случае, если они предусмотрены в правительственном плане использования частот. Таким образом, для абонента может быть упрощен доступ к новым технологиям и услугам в краткосрочной перспективе (в зависимости от сроков финального утверждения закона и доработки подзаконной базы под него)", — отметили в компании.

В компании lifecell говорят, что законопроект обеспечит функционирование независимого и способного регулятора, абоненты должны получить настоящего гаранта соблюдения правил игры и их прав на рынке.

"Нормы о совместном использовании инфраструктуры и радиочастотного ресурса должны положительно отобразиться на развитии покрытия операторов. По нашему мнению, положения законопроекта о спаме нуждаются в доработке. В текущей редакции спамом может считаться любое сообщение потребителя потребителю, отправленное неоднократно. Штраф законопроект предусматривает в том числе и для физических лиц. Механизм отслеживания пока не известен", — поясняет оператор.

В компании "Киевстар" нам рассказали, что в новом законопроекте исключены плановые проверки, а коммуникация с регулятором рынка будет осуществляться через специальную цифровую платформу. Это позволит избежать "бумажной волокиты" при решении важных рыночных вопросов, и соответствует объявленному правительством курсу на дерегулирование рынков.

"Важно, что из законопроекта удалено требование к телеком-операторам об отключении телефонов, IMEI которых не внесены в базу кодов. Таким образом сохранено право абонентов на получение услуг связи. Также абоненты могут предоставлять операторам свое согласие на обработку информации услуги не только в письменной форме, как это требовалось ранее, но и в любой, включая электронную", — пояснили в компании.

Представитель оператора также высказал мнение, что штрафы слишком большие и будут способствовать развитию "серых" провайдеров, которые скрывают свою прибыль.

"Ответственность за распространение SMS-спама ложится на компании, которые это инициируют. Мобильные операторы к распространению коммерческих SMS отношения не имеют, поскольку только предоставляют технические возможности для связи между клиентами", — отмечает оператор.

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В компании Vodafone Украина также считают необходимым доработать законопроект в части увеличения штрафов и ответственности за нарушение отраслевого законодательства (за некоторые нарушения штрафы увеличиваются в 100 раз).

"Очень жесткая трактовка спама и т. п. Также пока не до конца понятны статус и полномочия регулятора (пока полностью исключены из текста законопроекта), подходы к начислению частотной ренты/оплаты радиочастоного мониторинга", — пояснили в компании.

Андрей Каленский, директор департамента регуляторного обеспечения ОАО "Укртелеком", говорит, что новая редакция законопроекта была подготовлена ​​с учетом действующих положений европейских директив. Но в тексте проекта есть пункты, к которым отрасль, возможно, еще не готова, и они нуждаются в дополнительном внимании.

"Согласно проекту, использование инфраструктуры электронных коммуникационных сетей и ее элементов будет осуществляться на договорных началах, что несет угрозу завышения тарифов за доступ. Конечно, дерегулирование в любой сфере считается позитивом. Но отсутствие вмешательства государства в формирование тарифов за доступ может привести к нежелательным последствиям в виде спекуляций или ценовой дискредитации", — говорит Каленский.

Он добавляет, что другой нелогичный момент — положение об информировании потребителей об изменениях в тарифах за 20 календарных дней до их применения. Сейчас этот срок составляет семь дней.

"Учитывая скорость развития технологий, влияющих на специфику предоставления универсальных телекомуслуг в частности, было бы логично оставить этот срок без изменений. Именно этот вопрос, по моему мнению, как раз подлежит "дерегуляции", — отметил Каленский.

Отметим, что бывают случаи, когда абоненты мобильной связи сталкиваются не просто со спамом. О том, как работают мобильные мошенники, смотрите в сюжете "Сегодня":

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