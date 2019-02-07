Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

В 2018 г. Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

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Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ad9/81f/5c5ad981f05b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ad9/81f/5c5ad981f05b7.jpg 2019-02-07T07:26:00+02:00 Украина В 2018 г. Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Украинское правительство всерьез взялось за неплательщиков алиментов и ужесточило для них наказания. Недавно были приняты два пакеты законов, которые запрещают тем, у кого есть полугодовая задолженность в оплате алиментов, выезжать за границу, использовать оружие, водить авто и занимать руководящие должности на государственной службе. Эти санкции в Украине действуют уже год, но эффект от них далеко не такой положительный, как ожидалось. Сайт "Сегодня" рассказывает, как наказывают неплательщиков алиментов и насколько этой действенно.

Как наказывают должников

Инициатива "Чужих детей не бывает" полноценно стартовала в феврале 2018 г., когда вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. Именно этот документ и предусматривал для должников (при наличии задолженности более, чем за 6 месяцев) следующие ограничения:

запрет на выезд за границу;

запрет на использование оружия (в том числе и пневматического);

запрет на охоту;

запрет на вождение авто (исключение предусмотрено для военных во время мобилизации и участников АТО, если это является для них способом заработка или же авто используется в связи с инвалидностью)

назначение двух месяцев соцработ (оплата на погашение задолженности, под исключение попадают инвалиды, беременные, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.)

В то же время заработал и публичный реестр неплательщиков алиментов. После этого, в августе 2018 г. Рада приняла новый закон, который предусматривал новые ограничения и усиление ответственности за неуплату алиментов. После принятия этого документа должники не могли претендовать на руководящие должности на госслужбе. Также, если должник уклоняется от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ, это влечет за собой административный арест сроком до десяти суток.

Еще одно нововведение – автоматическое увеличение долга для неплательщика. Если долгу больше двух лет, сумма автоматически увеличится на 30%, а если больше трех лет – на 50%. И перечисляются все эти средства на счет ребенка.

"Кроме того, сумма совокупной задолженности по уплате алиментов на содержание больного ребенка уменьшена до трехмесячной для вынесения госисполнителем постановления об установлении временных ограничений должника в праве выезда за пределы Украины, в праве управления транспортными средствами, в праве пользования оружием и в праве охоты. Также введено начисление штрафов при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей в год (20% от суммы неуплаченных алиментов), за два года (30% от суммы неуплаченных алиментов), за три года (50% от суммы неуплаченных алиментов). Документом предусматривается автоматизированный арест средств должника по исполнительному производству о взыскании алиментов в порядке, определенном Министерством юстиции по согласованию с Национальным банком Украины", – отмечает в комментарии сайту "Сегодня" Ярослава Борка, юрист ЮК "ВОЛХВ".

О чем говорят цифры

Замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко в ноябре 2018 г. говорила, что с начала года было составлено более 26,7 тыс. протоколов в отношении должников по алиментам.

"1,3 млн гривен взыскали благодаря применению санкций в виде общественно полезных работ. 55 тысяч постановлений вынесено государственными исполнителями о наложении на должника штрафа в размере 20%, 30% и 50% от суммы долга", – отметила Глущенко и добавила, что в розыск объявлено 12 тыс. должников.

Всего в течение 2018 г. Министерство юстиции Украины взыскало с должников по уплате алиментов 4,6 миллиарда гривен - об этом сообщал глава Минюста Павел Петренко и пояснил, что этот показатель почти вдвое превышает показатель 2017 г. К слову, благодаря этому была погашена задолженность для 555 тыс. детей.

"Более полумиллиона маленьких украинцев смогли в прошлом года получить средства, которые горе-родители порой не платили больше десяти лет. Таков реальный результат введения двух пакетов законодательных инициатив в рамках проекта Минюста #ЧужихДетейНеБывает. В общем украинским малышам было возвращено 4,6 млрд грн", – подчеркнул глава Минюста.

Петренко добавил, что наибольшим стимулом для должников стало ограничение выезда за границу, возможности управлять автомобилем и охотиться. По данным Минюста, такие запреты получило более 130 тыс. украинцев.

Министр юстиции рассказал, что благодаря действию всех нововведений в 2018 г. 52,6 тыс. должников погасили задолженность по уплате алиментов в полном объеме. А еще 43,9 тысячи исполнительных документов отозвано взыскателями в связи с отсутствием претензий к должнику.

Напомним, что сейчас минимальный размер алиментов на ребенка составляет 50% от прожиточного минимума. С 1 января 2019 г. прожиточный минимум в Украине поднялся до 1626 грн.

Как все работает в действительности

На деле к исполнению многих норм принятых законов до сих пор есть вопросы. Юристы рассказывают, что механизм внедрения некоторых существующих норм до сих пор не прописан, а сами правоохранительные органы и вовсе не спешат наводить порядок в этой сфере и наказывать неплательщиков.

"В своей практике мы столкнулись с тем, что суды отменяют наложенные исполнителями ограничения на управление транспортными средствами и выезд за пределы Украины, ссылаясь на то, что неплательщик при помощи соответствующего транспортного средства получает доход, с которого и уплачиваются алименты, или же получает доход от работ, осуществляемых за пределами Украины. Не особо пугает многих неплательщиков и внесение в реестр должников, а ограничения в пользовании оружием или праве на охоту на практике вообще не применяются. Более того, не спешат правоохранительные органы и с привлечением к уголовной ответственности неплательщиков алиментов, находя различные формальные причины для того, чтобы не доводить уголовное производство до направления в суд с обвинительным актом", – рассказывает Виктор Мороз, адвокат, управляющий партнер АО "Suprema Lex".

Адвокат также отмечает, что государственные служащие, чиновники, публичные лица и представители бизнеса столкнувшись с внесением в реестр должников, ограничениями на выезд за пределы Украины и управление транспортными средствами, вынуждены были погасить задолженность по алиментам и стали более дисциплинированными в своих выплатах, но в целом многие неплательщики смогли обойти ограничения и продолжают игнорировать задолженности по алиментам.

"Мы столкнулись с тем, что из-за несвоевременной передачи данных из бухгалтерии предприятия, на котором работает плательщик алиментов, исполнителю, осуществляющему производство по взысканию алиментов, добросовестный плательщик алиментов попал в реестр должников и вынужден был потратить время и понести расходы на правовую помощь по исключению из данного реестра", – поясняет Мороз и добавляет, что существенно ситуация с взысканием алиментов не изменилась и вряд ли изменится до того момента, когда неплательщики будут ощущать реальную угрозу уголовной ответственности.

Юристы отмечают, что механизм изъятия водительских прав или ограничения на пользование огнестрельным оружием и вовсе отсутствует в законодательстве, поэтому пока так и не работают.

Но все же позитивные моменты в изменениях есть. Ярослава Борка говорит, что законодатель добавил норму, которая позволяет родителю самостоятельно выбирать способ взыскания алиментов. Семейный кодекс Украины различает способы содержания в денежной и/или натуральной форме.

"Теперь денежные выплаты для ребенка можно будет получить путем подачи заявления о выдаче судебного приказа с установленными Кодексом ставками – ¼ дохода отца, матери на одного ребенка, 1/3 дохода на двоих детей и 1/2 части на троих и более. Таким образом, законодатель избавляет родителей от долгосрочных судебных тяжб, сокращая ожидания выдачи судебного приказа до 3 дней с дня принятия судом решения об открытии приказного производства", – говорит юрист.

Борка добавляет, что у детей появилось больше прав и возможностей получить алименты, а родитель, который воспитывает ребенка, имеет право в приказном производстве взыскать со второго родителя 50% прожиточного минимума для ребенка. Правда, плательщик алиментов, в свою очередь, имеет право подать исковое заявление об уменьшении алиментов в порядке искового производства.

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АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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