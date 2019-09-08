Наказать нельзя терпеть: как вести себя с публичными извращенцами

Мастурбация в общественных местах – это не смешной случай из жизни, а фактически бесконтактное изнасилование; терпеть это – значит, позволять себя насиловать, считают психологи

/ Фото: Pixabay

17 июля 2019 года я запомню на всю жизнь. Как и 15 сентября 2017 года и 19 марта 2013 года. В эти дни меня изнасиловали. Так, в 2013-м в одном из парков Харькова ко мне пристал парень без штанов и предложил потрогать его половой орган. А в 2015-м обнаженный мужчина выследил меня возле Основянского озера в Харькове и просил сфотографировать, как он мастурбирует. На днях же в одной из многоэтажек на Позняках в Киеве я просто зашла в лифт, в котором находился мужчина. После того, как дверь закрылась, скорее всего, жилец этого же дома достал свой половой орган и начал заниматься онанизмом. К счастью, ни первый, ни второй, ни третий меня не трогали. Им было достаточно того, что я стала невольным зрителем того, как они мастурбируют. Я, правда, восприняла эти ситуации, как изнасилование – не физическое, а психологическое. Кто-то может сказать: подумаешь, обнаженного мужчину увидела, с кем не бывает, не драматизируй. Но, я думаю, драматизировать стоит, ведь ни одна я сталкивалась с подобным в своей жизни. Желающие показать свое "достоинство" другим ходят по улицах, сидят возле детских площадок и поджидают своих жертв в лифтах каждый день. И ты не знаешь, что у них в голове, и, главное, как себя с ними вести.

В связи с этим я решила обратиться к специалистам и выяснить, как стоит себя вести с людьми, которые решили в публичном месте удовлетворить своих сексуальные потребности.

НАСТОЯЩИЙ И ЛОЖНЫЙ ЭКСГИБИЦИОНИЗМ. ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЭТО ДЕЛАЮТ?

В первую очередь, стоит помнить, что мастурбация сама по себе – нормальное явление. Этим могут заниматься как подростки в период взросления, так и взрослые люди в период воздержания. Другое дело, когда люди занимаются онанизмом в публичных местах в присутствии посторонних людей.

Как рассказывает психолог Елена Дышкант, существуют настоящий и ложный эксгибиционизм.

"При настоящем эксгибиционизме у человека присутствует психическое отклонение. Это человек, который не может удовлетворить свои сексуальные потребности естественным путем, а только таким образом. Ему нужна реакция – это испуг, удивление и любопытство. Во втором же случае люди демонстрируют свои половые органы или же занимаются самоудовлетворением в присутствии других людей из каких-то хулиганских побуждений. Это подростковый протест, желание похулиганить, или же это может быть связано с какой-то агрессией. При этом стоит помнить, что эксгибиционизм – это не только демонстрация половых органов, а и, к примеру, прикосновения в общественном транспорте", – говорит Дышкант.

Вести себя подобным образом людей толкают различные нарушения в организме человека – как органического, так и психологического характера, объясняет психолог Максим Жидко. Иногда они делают это непроизвольно, а иногда нарочно.

"Если это подростки, то у них подобное поведение может быть связано с низкой культурой сексуального поведения. Если это мужчины в возрасте, то здесь может быть несколько вариантов. Так, при целом ряде заболеваний, которые имеют органическую природу, например, нарушение кровоснабжения мозга, опухоль, наблюдается целый ряд симптомов, в том числе и бесконтрольное сексуально поведение. Кроме того, демонстрация такой навязчивой сексуальной активности может быть признаком заболевания, имеющего психическую природу. Обычно, секс является универсальным решением всех проблем, он помогает сбросить напряжение, например, агрессию. Поэтому это могут быть люди, которые не в силах контролировать свое поведение и пытаются реализовать какую-то нерешенную эмоцию в своей жизни. Также это может быть связано с таким проявлением нетипичной сексуальности, которое называется эксгибиционизм. Но есть случаи, когда такое поведение не связано с каким-то расстройством. Это психически здоровый человек, который абсолютно отдает отчет своим действиям, может это контролировать и осознает социальную опасность своих действий. Он делает это нарочно", – рассказывает Жидко.

Конечно же, человеку, который стал свидетелем подобного поведения со стороны другого, на глаз практически невозможно понять, зачем он это делает: он болен или же делает это осознанно и специально. В связи с этим нет единого рецепта и совета, как себя вести. Ведь в различных случаях поведение и дальнейшие действия такого человека могут быть абсолютно разными и непредсказуемыми.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ С ПУБЛИЧНЫМИ ОНАНИСТАМИ?

По словам психологов, в любом случае нельзя терпеть подобное поведение в своем присутствии.

"Если это настоящий эксгибиционизм, то не надо давать ему то, что он хочет получить – испуг, удивление, интерес. Если он в ответ получит безразличие или агрессию, он быстро уйдет от этой ситуации. Что касается ложных эксгибиционистов, то здесь советовать что-то сложно. Единственное, что можно сказать, что от встреч с ними могут уберечь элементарные соблюдения правил безопасности", – продолжает Елена Дышко.

Как считает психолог Максим Жидко, каждый подобный акт, по сути, является бесконтактным, психическим изнасилованием. Поэтому терпеть подобное – значит, позволять себя насиловать. И вести себя с такими людьми нужно, как с насильниками.

"Это однозначно является изнасилованием. Что в такой ситуации делать? В таком случае с ним надо поступать, как с любым насильником. Во-первых, всеми возможными способами надо дать понять человеку, что его действия недопустимы. Молчание и терпение воспринимается как согласие. Во-вторых, если вы сделаете предупреждение, и человек продолжит это делать, стоит вызывать полицию. Пускай правоохранительные органы приезжают и выясняют, что с этим человеком, почему он так себя ведет и открывают дело. Нельзя это воспринимать, как причуду, мол, случилось и случилось. Каждый раз, когда человек терпит подобное, он невольно позволяет другому себя насиловать", – добавляет Максим Жидко.

По мнению специалистов, терпение, отсутствие реакции приводит к тому, что это явление множится и процветает. Эти люди чувствуют свою безнаказанность, поэтому и ведут себя так. А последствия могут быть абсолютно разными: одно дело, если это увидела взрослая женщина, другое – девочка 10 лет. Первая может рассмеяться или возмутиться, во втором случае это может повлиять на ее сексуальное развитие ребенка и испортить ему жизнь.

КАК НАКАЗАТЬ?

В Украине есть рычаги борьбы с людьми, которые демонстрируют половые органы и занимаются онанизмом на улице. Их можно привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство, объясняет юрист.

"Специальной статьи нет. Но есть статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в котором говорится о мелком хулиганстве. Под нее и подпадают подобные действия", – говорит юрист Дмитрий Марцонь.

Согласно статьи КУоАП, публичные онанисты могут наказываться штрафами и общественными работами. Но здесь есть проблема – штрафы смешные, да и полицейские могут не отреагировать на такой вызов.

"В любой европейской стране подобные действия воспринимаются как нарушения, за которые наступает наказание. А у нас, к сожалению, полиция на это закрывает глаза. А нужно, чтобы за это наступала ответственность. Безоговорочно. На админправонарушения у правоохранителей не хватает ни сил, ни времени, ни средств. Из-за этого у нас в ментальности людей надежно засело мнение, что раз за это не наказывают, значит, это нормально. Такой бред у нас в голове живет именно из-за бездействия. Я повторюсь, за это должны привлекать к ответственности. Бездействие же может привести к увеличению количества подобных случаев", – продолжает Марцонь.

Следовательно, выбор каждого – терпеть подобное поведение людей или же пытаться их наказать. Но, по мнению, как психологов, так и юристов, и простым украинцам, и правоохранительной системе надо пересмотреть свое отношение к таким случаям. Ведь сегодня это воспринимается несерьезно, как шутка, как смешной случай из жизни, но завтра очередная женщина или ребенок могут оказаться в одном лифте с таким человеком. И никто не знает, как это на них отразится.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о жительнице Львова, которая собиралась продать дочку в сексуальное рабство в Чехию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама