"Нам не нужна граница, мы одна страна": Луценко рассказал, из-за кого началась война в Украине

Генпрокурор считает, что они подпадают под признаки статьи и должны понести наказание

Facebook Юрия Луценко.

"Нам не нужна граница, мы одна страна": Луценко рассказал, из-за кого началась война в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0a5/1dd/5c50a51dd53e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0a5/1dd/5c50a51dd53e4.jpg 2019-02-02T11:53:00+02:00 Украина Генпрокурор считает, что они подпадают под признаки статьи и должны понести наказание

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что война в Украине началась из-за людей, которые изъявили готовность отдать России украинские территории. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Именно из-за тех, кто говорил "а нам не нужна граница, мы одна страна", началась война. Именно из-за них сюда пришел Путин и начал стрелять в наших парней и девушек", - отметил Луценко.

Кроме того, генпрокурор заявил, что граждане Украины, которые выступают за изменение территориальной целостности страны, в том числе, предлагают "отдать" Крым, Донбасс, Херсон, Хмельницкий или другой город, подпадают под признаки статьи и должны понести наказание.

Ранее в ООН озвучили количество погибших с начала войны на Донбассе. Согласно данным, вследствие войны на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12.8 до 13 тысяч человек. Эта статистика отличается от той, которая была обнародована летом 2018 года.

Напомним, министр по вопросам временной оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Украина из-за войны с Россией стала примером для мира. Запад активно изучает опыт российско-украинского конфликта – как в военном плане, так и в гибридном, отметил Черныш.

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