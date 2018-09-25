Надо учесть реалии: эксперт прокомментировал законопроект о езде без прав

По мнению специалиста в сфере ПДД, если отменять необходимость иметь при себе права во время езды за рулем, то надо продумать свою, украинскую модель

Законопроект № 9105, который гарантирует украинцам возможность управлять транспортным средством, не имея при себе бумажного или пластикового удостоверения, – очередная скопированная из западных стран модель, которая не принесет пользы водителям, а лишь развяжет руки полицейским. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал преподаватель Харьковского государственного автодорожного колледжа, эксперт в сфере правил дорожного движения Ярослав Лепетюк.

Как считает эксперт, избавить водителя от возни с бумажными или пластиковыми документами – хорошая идея, но ее нужно реализовывать не через общую базу, а через, например, электронный вариант удостоверения.

"Если эти изменения направлены на то, чтобы водитель не возил с собой бумажные или пластиковые документы, тогда, может, лучше ввести электронные документы, чтобы водитель предъявлял их в телефоне. Гаджет у человека всегда с собой. Дать выбор водителям – либо в электронном, либо в любом другом виде предъявить права. Это будет более удобно", – говорит эксперт.

Ярослав Лепетюк считает, что не нужно копировать западные модели, а создавать и основательно прорабатывать свои, которые будут соответствовать украинским реалиям.

"У нас проблема в чем: берут готовую модель других стран и пытаются приметь ее у нас. Нам такое не подходит. Нужно создавать инициативы, которые будут соответствовать нашим реалиям. Кроме того, если берут западные модели, то почему не копируют разную стоимость штрафов для бизнесмена и простого рабочего? Почему эти законы не копируются. Все идет на ужесточение для водителя", – добавляет Лепетюк.

Кроме прочего, по мнению эксперта, эти изменения могут привести к презумпции правоты полицейского. Ведь сегодня, пока полицейский не увидел документы и не идентифицировал водителя, он не может составить протокол о нарушении ПДД.

"С точки зрения удобства оно, может быть, и лучше. Изолирует водителя от штрафа за отсутствие документов при себе, а, с другой стороны, мне кажется, это может развязать руки полицейским. Потому что вынесение постановлений может происходить заочно. К примеру, патрульный остановил водителя в спорной ситуации: водитель считает, что не нарушал, а полицейский доказывает, что нарушил. Может возникнуть какое-то предвзятое отношение полицейского. Сейчас, пока водитель документы не предъявит, он защищен. А так полицейский пробил автомобиль по базе, сверил фото с внешностью водителя, выписал постановление. Мне кажется, это развяжет руки полицейским в плане фальсификации постановлений. Были случаи, когда уже сейчас электронные постановления выносили. Не давали водителю ни копии, ничего", – суммирует Лепетюк.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9105, в котором предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты относительно упрощения управления транспортными средствами. Авторами документа выступили депутаты Мустафа Найем, Антон Геращенко и еще 13 парламентариев из разных фракций. Согласно предложенным изменениям, водитель не обязан будет при управлении транспортным средством иметь при себе и по требованию полицейского предъявлять водительское удостоверение, регистрационный документ на авто и страховой полис, если соответствующая информация о водителе и транспортном средстве содержится в электронной базе данных.

Автоюрист Вадим Володарский считает, что этот законопроект – хорошая идея, которая значительно упростит жизнь водителям и позволит избежать ряда конфликтных ситуаций и коррупции на дорогах. Но, несмотря на все свои преимущества, такое новшество будет сложно реализовать в украинских реалиях в связи с наличием двух баз данных регистрации транспортных средств и с разными видами прав.

Эксперт Владимир Караваев также считает закон правильной и нужной законодательной инициативой. Но на данном этапе документ требует доработок. Так, из законопроекта нужно убрать, что по требованию полицейского водитель обязан "внятно" и "вразумительно" назвать свое имя и фамилию, ведь понятия "внятно" и "вразумительно" никак не определяются законодательно.