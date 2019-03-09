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Нанесли "врагу" огневое поражение: как морпехи ВСУ учатся бить из минометов, фото

Сегодня, 04:30

Минометчики 1-го обмп показали высокую точность и оперативность

Нанесли "врагу" огневое поражение: как морпехи ВСУ учатся бить из минометов, фото Украина Минометчики 1-го обмп показали высокую точность и оперативность

Украинские морпехи продолжают совершенствовать навыки ведения огня из различных видов вооружения. На днях они отработали практическую стрельбу из минометов с закрытой огневой позиции по неподвижным целям.

Об этом сообщает пресс-служба 1-го отдельного (Феодосийского) батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ в Facebook.

В ходе занятия расчет минометной батареи вышел в район огневых позиций, развернулся и нанес огневое поражение условному противнику.

После завершения стрельб минометные расчеты в соответствии с нормативами свертывания убыли в район сосредоточения, говорится в сообщении.

Подытоживая упражнения учебных стрельб, были определены основные направления дальнейшей подготовки морских пехотинцев.

Командир батареи отметил, что с поставленными задачами подразделение справилось в полной мере, продемонстрировав высокую точность и оперативность, сообщает пресс-служба 1-го обмп.

Ранее сообщалось, что морская пехота ВМС ВСУ провела учения в четырех областях Украины – Запорожской, Одесской, Херсонской и Николаевской.

Также новости "Сегодня" показали фото, как учатся наступать украинские морпехи в условиях, максимально приближенных к боевым .

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Тег учения, миномет, морпехи

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