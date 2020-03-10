Нападение на поезд Львов-Москва: появились первые подробности (фото, видео)

Чаще всего поезда забрасывают камнями во время школьных каникул

Стали известны подробности того, как неизвестные забросали камнями поезд Львов-Москва. Как рассказали сайту "Сегодня" в пресс-службе "Укразализныци", ЧП произошло в Киевской области на участке Фастов-Киев регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" во время следования поезда.

В результате нападения было разбито стекло в вагоне №4. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

"Железнодорожники вызвали полицию, был составлен акт о правонарушении. Ущерб подсчитывается. К счастью, обошлось без пострадавших", – сообщил пресс-центр УЗ.

По данным железнодорожников, похожий случай недавно также произошел в столице. На перегоне Киев-Волынский – Киев-Пассажирский неизвестные забросали камнями поезд Одесса-Киев во время движения.

К этому железнодорожники добавляют, что в последнее время случаи метания камней по проезжающим поездам стали нередкими.

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"Их количество возрастает во время школьных каникул", – сообщили нам в УЗ.

Напомним, ранее в Николаеве неизвестные обстреляли два трамвайных вагона, после чего поврежденными оказались окна. Транспортникам пришлось временно останавливать движение трамваев.

Также подобный случай ранее произошел в Харькове. Здесь хулиганы открыли стрельбу из мелкокалиберной винтовки. Городские власти тогда сообщили, что по счастливой случайности, обошлось без пострадавших.

А в Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Медики наложили пострадавшему Юрию несколько швов.

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