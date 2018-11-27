Нападение России на Азове: появились фото российского корабля с дырой в корпусе

Сегодня, 13:11

Российские корабли так гнались за украинскими, что сами столкнулись и едва не потопили друг друга

Корабль береговой охраны РФ. Скриншот
Корабль береговой охраны РФ. Скриншот

В сети появились снимки продырявленного сторожевого корабля Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ "Изумруд", который получил пробоину во время столкновения с другим российским сторожевиком во время погони за украинскими катерами и буксиром.

Пользователь livejournal.com Andrei-bt сравнил состояние российских и украинских кораблей после инцидента в Азовском море. Если учесть, что россияне таранили буксир "Яны Капу", то выглядит украинское судно довольно неплохо.

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339142-01-08Украинские корабли, пришвартованные в Керчи. Фото: AFP

В то же время российский корабль "Изумруд" получил куда большее повреждение, причем после столкновения со своими же во время погони за украинцами. В то же время пробоину "залепили" чем-то похожим на лист "фанеры" или "жести".

rrrr_07Российский "Изумруд". Скриншот

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1531655_800Фото: andrei-bt.livejournal.com

Мы также писали о перехваченных переговорах россиян во время атаки на Азове. На записи капитан корабля Федеральной службы безопасности РФ "Дон", таранивший украинский буксир, переговаривается со своим военным руководством. Также было подтверждено столкновение между российскими кораблями.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.
Россия, азовское море, корабли

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"Сегодня"

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