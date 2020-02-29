Нападения в такси: как защититься от неадекватного водителя

Эксперт по безопасности объяснил, почему в такси нельзя садиться на переднее сидение

Опасность в такси подстерегает украинцев. Новости "Сегодня" узнали жуткие истории двух киевлянок, которые едва не стали жертвами неадекватных водителей. И только чудом вовремя почуяв неладное, девушки избежали проблем. Кто отвечает за безопасность пассажиров и что делать, если таксист оказался маньяком?

"По голосу я услышала, что он не просто пьян, он действительно пьяный в стельку, как говорится. Мужчина просто выпил бутылку целую, и это было слышно", – рассказывает ведущая телеканала Украины 24 Вера Свердлик, которая наткнулась на подозрительного водителя.

Садиться в машину Вера, конечно, отказалась. Ради собственной безопасности.

А вот для Алины Християн настоящим кошмаром оказался конец поездки.

"Взял, закрыл двери, тупо захлопнул. Типа: "Да ты успокойся". Начал меня за лицо трогать, я в шоке была".

Расспрашиваем, проверяют ли в службе такси водителей? Сначала тех, которые работают через приложение в телефоне. Оказывается, контроль остается за открытыми базами данных.

Сергей Смусь, операционный директор службы такси:

"Мы проверяем водителя, когда он присылает документы. Нет ли у него административных или уголовных нарушений".

А безопасны ли таксисты, которых мы вызываем по телефону? Звоним на горячую линию. Там задают внезапный вопрос: "А на что я их должна проверить?".

Поэтому безопасность пассажира – в его собственных руках. Как защититься от неадекватного таксиста? 80% путешественников садятся на переднее сидение. Там напасть легче всего. Первое, что нужно сделать, когда почувствуете тревогу, правильно отстегнуть ремень, говорит Руслан Болгов, эксперт по безопасности.

"Если отстегнетесь, то у вас рука будет зажата, вы за нее зацепитесь", – говорит он и показывает, как отстегнуться так, чтобы ремень не мешал движениям.

Также очень важно с нападающим говорить спокойно, чтобы не провоцировать. Если это не помогает – в ход идут приемы самозащиты.

"Царапаем глаза. Бьем в нос переносицу. Бьем в выступ гортани, под кадык, кусаем руки, кричим, бьем головой в переносицу, не в лоб", – перечисляет возможные действия эксперт.

А лучше вообще садиться на заднее сиденье. Там вероятность нападения – наименьшая, говорит эксперт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Днепре таксисты заставили умыться зеленкой пассажира-"зайца". Эти действия таксисты сняли на видео и выложили в интернет.

Стоит отметить, что такое обращение с пассажирами, не желающими оплачивать проезд, принято не только в Днепре. Напомним, что ранее в Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой. Так водитель такси отомстил "зайцу". Как выяснилось, пассажир пытался даром добраться с Бабурки до Малого рынка.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама