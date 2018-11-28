НАПК не устанавливало конфликт интересов у Павелко

Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не устанавливало конфликт интересов у президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко и, соответственно, об этом не заявляло, сообщает "Капитал". Такой ответ Агентство предоставило на информационный запрос журналистов.

"Национальным агентством не распространялось заявления относительно конфликта интересов у Павелко А.В.", — сказано в ответе.

В НАПК пояснили, что и не могли давать подобных сообщений, поскольку проверка в отношении президента ФФУ продолжается.

Напомним, накануне юрист Олег Скупинский распространил в СМИ информацию о том, что НАЗК якобы заявило о наличии конфликта интересов у Павелко, поскольку он имеет должность в УЕФА (членство в UEFA Events — ред.) и является народным депутатом. В НАПК по этому поводу добавили, что и Скупинскому они о конфликте интересов у Павелко не сообщали, а лишь разъяснили адвокату действующее законодательство Украины.

Добавим, что Павелко накануне самостоятельно инициировал проверку НАПК по вопросам возможного конфликта интересов, чтобы поставить точку в этом вопросе и "исключить манипуляции".

Напомним, в ФФУ высмеяли юриста, обвинившего Павелко в конфликте интересов из-за должности в UEFA Events. В федерации пояснили, что президент ФФУ не получает от членства в Совете директоров UEFA Events никаких доходов, и, соответственно, не нарушает действующего украинского законодательства.

В ФФУ добавили, что прежде чем принять предложение от UEFA Events стать членом организации, Павелко получил согласование на это от НАПК.

Добавим, что ранее прокуратура Швейцарии также опровергла информацию об уголовных делах против ФФУ и ее руководства.