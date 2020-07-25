НАПК пересчитало коррупционеров в Украине: опубликованы данные за полгода

Недавно главврач одной из харьковских больниц попалась на взятке, а всего за первые полгода в Украине зарегистрировали больше 2 тысяч коррупционеров.

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Об этом 25 июля сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК).

На сайте ведомства заявили, что с января по июнь включительно в государственный Реестр коррупционеров попали 2018 лиц.

Из них большинству (1532) грозят штрафы. Кроме того, 429 нарушителей ждет уголовная ответственность, а еще 57 отделались дисциплинарными мерами – увольнением или выговором.

Среди государственных ведомств в список коррупционеров попало больше всего сотрудников – нынешних или бывших – Государственной уголовно-исполнительной службы (102) и Нацполиции (175). Из них к уголовной ответственности привлекли 2 и 12 человек соответственно.

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Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество привлеченных к ответственности и внесенных в реестр работников Нацполиции и ГУИС снизилось на 33% и 11% соответственно.

Напомним, в этом месяце следователя в Киеве задержали на получении взятки в 27 тысяч гривен и предъявили подозрение.

Больше о поимках коррупционеров в погонах смотрите в видеосюжете:

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