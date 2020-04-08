Нарабатывают практику в пользу людей: юрист рассказал, как суды валят дела о штрафах за маски

Реально суды оштрафовали менее 10% процентов лиц, на кого были составлены протоколы

Несмотря на то что правоохранители пугают украинцев драконовскими штрафами за игнорирование требований карантина по обязательному ношению защитных масок в общественных местах, отечественные суды массово закрывают админпротоколы или отправляют копам на доработку.

Об этом адвокат Антон Болтик сообщает в своем YouTube-канале.

Он цитирует официальные данные Национальной полиции, что с начала введения карантинных мероприятий и до 7 апреля копы составили 3922 административных протокола за маски.

Однако, согласно Единому государственному реестру судебных решений, рассмотрено судами около 500 протоколов. Из них – освобожден от ответственности на основании ст. 22 КУоАП (возможность освобождения от админответственности ввиду незначительности правонарушения) 21 человек. Закрыто в связи с отсутствием состава административного правонарушения – 182 протокола. Возвращено на доработку – 264 протокола об административном правонарушении, что составляет 44,7% от всех рассмотренных дел.

По словам адвоката, признано виновными и привлечено к административной ответственности с админвзысканием в виде штрафа всего 38 человек, т.е. менее 10% от общего числа.

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А по некоторым протоколам дела переданы по подсудности и заявлен самоотвод судей, говорит Антон Болтик.

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Он привел несколько любопытных примеров таких оправданий:

Например, Васильковский райсуд Днепропетровской области (дело 172/283/20) освободил от ответственности и ограничился устным замечанием продавцу магазина, работавшему без средств индивидуальной защиты, поскольку они отсутствовали в продаже в аптеках поселка.

А Тетиевский райсуд Киевской области (дело 940/383/20) обратил внимание, что при составлении админпротокола копы не собрали достаточное количество доказательств вины лица, не приобщили к материалам дела доказательства совершения правонарушения – объяснения свидетелей, объяснения продавца продуктового магазина, других свидетелей, фото и видеоматериалов и т.п.

Юрист заметил, что ни в одном сопроводительном документе к закону, которым в Кодекс об административных правонарушениях добавили статью 44-3, нет какого-либо обоснования или упоминания предложенного размера штрафа (17-34 тыс. грн) – ни в пояснительных записках, ни в заключениях комитета и экспертного управления ВРУ, которое давало оценку законопроекту.

"Суды пока что (обращаю внимание, пока что) нарабатывают практику в пользу людей", – резюмировал Болтик.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что за первый день ужесточенного карантина, 6 апреля, правоохранители обнаружили в парках и скверах Киева 14 нарушителей, составив на них админпротоколы на штрафы по 17 тыс. грн каждому, т.е. общая сумма штрафов составила 238 тыс. грн .

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