Наращивать силы в сжатые сроки: Муженко рассказал об успехах боевых стрельб вблизи Крыма

Сегодня, 18:33

Он также поведал о первом за долгие годы применении мобильного ЗРК С-300В1

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Боевые стрельбы возле временно оккупированного Крыма подтвердили возможности ВСУ существенно наращивать боевой состав в сжатые сроки, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на своей странице в соцсети Facebook.

"Результаты стрельб подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие сроки", – написал он.

Начальник Генштаба ВСУ, отметил, что впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели

"Успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшего загрузки украинского ОПК", – отметил Муженко.

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Как сообщалось, ВСУ устроили ракетные стрельбы вблизи оккупированного Крыма. На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области начались боевые стрельбы и контрольные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности.

Также мы писали, какие новые ракеты появятся в ВСУ и на что они способны.
Крым, ВСУ, муженко, ЗРК, стрельбы

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"Сегодня"

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