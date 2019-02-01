Нардеп призвал Раду принять закон "Об адвокатуре" уже на весенней сессии

Законопроект впервые предусматривает доступ адвоката ко всем реестрам, включая реестр уголовных производств

alekseev.com.ua.

Нардеп призвал Раду принять закон "Об адвокатуре" уже на весенней сессии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/425/6c0/5c54256c0c47f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/425/6c0/5c54256c0c47f.jpg 2019-02-01T12:57:00+02:00 Украина Законопроект впервые предусматривает доступ адвоката ко всем реестрам, включая реестр уголовных производств

Для завершения законодательного обеспечения судебной реформы закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" надо принять на весенней сессии парламента. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил заместитель председателя Комитета по правовой политике и правосудию Сергей Алексеев.

Как сообщает пресс-служба нардепа, реформа адвокатуры является неотъемлемой частью судебной реформы.

"Я считаю, что Верховной Раде необходимо на этой сессии принять этот закон и завершить законодательное обеспечение судебной реформы. Невозможно завершить судебную реформу без реформирования адвокатуры", – сказал он.

По мнению Алексеева, законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", который внес в парламент президент, является сбалансированным документом, который регулирует все вопросы адвокатской деятельности. В частности, он позволит перезагрузить систему судейского самоуправления.

"Этим законопроектом предусмотрены сроки каденций руководства Национальной ассоциации адвокатов – срок каденции три года и не более двух подряд. Сейчас вообще не предусмотрено никаких ограничений. Также усилены гарантии адвокатской деятельности", – сказал он.

Алексеев объяснил, что законопроектом впервые предусмотрено доступ адвоката ко всем реестрам, включая реестр уголовных производств. Это очень важно, ведь сейчас человек даже не может узнать, сколько и каких уголовных производств за ней зарегистрировано. В то же время, по его словам, в проекте закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" есть определенные недостатки, можно доработать при подготовке ко второму чтению.

"Когда документ рассматривался у нас на комитете, мы определили некоторые аспекты, надо будет усовершенствовать ко второму чтению. Это нормально процедура, поэтому и предусмотрено первое и второе чтение, чтобы иметь возможность доработать и усовершенствовать", – сказал он.

Напомним, президент Петр Порошенко в сентябре 2018 внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (№9055), в котором предлагается расширить профессиональные права адвокатов и закрепить дополнительные гарантии адвокатской деятельности.

Комитет ВР по правовой политике и правосудию одобрил этот законопроект и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении. Кроме того, проект поддержали такие общественные и международные организации как Реанимационный пакет реформ, Transparency International Ukraine, Торгово-промышленная палата Украины и ведущие адвокатские фирмы. По заключению экспертов Совета Европы, законопроект №9055 является прогрессивным и соответствует европейским стандартам.

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