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Нардеп призвал Раду принять закон "Об адвокатуре" уже на весенней сессии

Сегодня, 12:57

Законопроект впервые предусматривает доступ адвоката ко всем реестрам, включая реестр уголовных производств

alekseev.com.ua
alekseev.com.ua.
Нардеп призвал Раду принять закон "Об адвокатуре" уже на весенней сессии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/425/6c0/5c54256c0c47f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/425/6c0/5c54256c0c47f.jpg Украина Законопроект впервые предусматривает доступ адвоката ко всем реестрам, включая реестр уголовных производств

Для завершения законодательного обеспечения судебной реформы закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" надо принять на весенней сессии парламента. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил заместитель председателя Комитета по правовой политике и правосудию Сергей Алексеев.

Как сообщает пресс-служба нардепа, реформа адвокатуры является неотъемлемой частью судебной реформы.

"Я считаю, что Верховной Раде необходимо на этой сессии принять этот закон и завершить законодательное обеспечение судебной реформы. Невозможно завершить судебную реформу без реформирования адвокатуры", – сказал он.

По мнению Алексеева, законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", который внес в парламент президент, является сбалансированным документом, который регулирует все вопросы адвокатской деятельности. В частности, он позволит перезагрузить систему судейского самоуправления.

"Этим законопроектом предусмотрены сроки каденций руководства Национальной ассоциации адвокатов – срок каденции три года и не более двух подряд. Сейчас вообще не предусмотрено никаких ограничений. Также усилены гарантии адвокатской деятельности", – сказал он.

Алексеев объяснил, что законопроектом впервые предусмотрено доступ адвоката ко всем реестрам, включая реестр уголовных производств. Это очень важно, ведь сейчас человек даже не может узнать, сколько и каких уголовных производств за ней зарегистрировано. В то же время, по его словам, в проекте закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" есть определенные недостатки, можно доработать при подготовке ко второму чтению.

"Когда документ рассматривался у нас на комитете, мы определили некоторые аспекты, надо будет усовершенствовать ко второму чтению. Это нормально процедура, поэтому и предусмотрено первое и второе чтение, чтобы иметь возможность доработать и усовершенствовать", – сказал он.

Напомним, президент Петр Порошенко в сентябре 2018 внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (№9055), в котором предлагается расширить профессиональные права адвокатов и закрепить дополнительные гарантии адвокатской деятельности.

Комитет ВР по правовой политике и правосудию одобрил этот законопроект и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении. Кроме того, проект поддержали такие общественные и международные организации как Реанимационный пакет реформ, Transparency International Ukraine, Торгово-промышленная палата Украины и ведущие адвокатские фирмы. По заключению экспертов Совета Европы, законопроект №9055 является прогрессивным и соответствует европейским стандартам.

 

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Тег Верховная Рада, законопроект, адвокатура

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