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Нардепы просят Зеленского созвать СНБО из-за дифтерии

29 октября, 14:35

Соответствующее обращение к Президенту фракция "Голос" направит сегодня главе государства

Фракция "Голос" планирует обратиться к Главе государства с предложением созвать специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за возможной эпидемии дифтерии. Об этом заявила народный депутат Украины от фракции "Голос" Ольга Стефанишина во время утреннего заседания.

"Сегодня мы с фракцией "Голос" обращаемся к Президенту Украины для того, чтобы провести специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны и рассмотреть вопрос возможного возгорания дифтерии в Украине и предотвращения этой вспышки", - отметила Стефанишина.

По ее словам, соответствующее обращение к Президенту фракция "Голос" направит сегодня главе государства.

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При этом она напомнила, что эпидемия 90-х годов привела к заболеванию 20 тыс. украинцев. Пока же, по ее данным, только в одной Закарпатский области уже подтверждено 14 случаев заболевания.

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В Украине уже зафиксировали 20 случаев заболевания дифтерии, 18 из которых – в течение октября.

Напомним, что недавно дифтерию диагностировали у жителя Тернопольской области. Ранее этот диагноз поставили студентам в Ужгороде, а также школьнику в Киеве. Новый случай заболевания отмечен у 47-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Ранее в Киеве также был подтвержден случай дифтерии у девятилетнего мальчика. Ребенок был не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали.

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СНБО голос Владимир Зеленский дифтерия

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