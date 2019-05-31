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Наркотик или лекарство: в Киеве проходит международная конференция за доступ к медмарихуане, видео

31 мая, 11:26

Два миллиона украинцев нуждаются в лекарствах из конопли, говорят организаторы конференции

Фото: Нацполиция

В Киеве проходит II Международная медицинская каннабис-конференция IMCC-2019, главной темой которой является знакомство с новыми тенденциями международного опыта в производстве лекарственных средств на основе каннабиса и их использование при лечении многих тяжелых болезней.

Участники конференции обращают внимание на необходимость исследований в области медицинского каннабиса.

В то же время организаторы форума заявляют, что в Украине не урегулирован вопрос правового контроля в области медицинского каннабиса, люди не имеют доступа к лекарствам из конопли, а медики – к исследованиям в этой сфере.

"Украинцы болеют теми же болезнями, что и в мире. Но в Украине они – преступники", – заявил глава Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас

По мнению организаторов, в Украине около двух миллионов человек нуждаются в лекарствах из конопли.

Фото: Сегодня

Напомним, Верховная Рада сделала первый шаг для легализации медицинского каннабиса . Комитет парламента по правам человека, нацменьшинств и межнациональных отношений передал для регистрации в Верховной Раде законопроект о легализации конопли.

Также стоит отметить, что президент Владимир Зеленский поддерживает легализацию марихуаны в медицинских целях, но только в каплях. Он даже консультировался по поводу легализации легких наркотиков с известным врачом.


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Тег марихуана, конопля, легализация, каннабис

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АВТОР:

Игорь Рец

Источник:

Сегодня

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