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Наркотики по почте: СБУ "накрыла" наркотрафик из Европы и Ближнего Востока

29 октября, 15:38

Дилерам теперь грозит от пяти до восьми лет тюрьмы

В Одессе и Херсоне Служба безопасности Украины разоблачила контрабанду наркотиков и психотропов из Европейского Союза и Ближнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первого дилера задержали в Одессе. Как выяснилось, гражданин Молдовы наладил почтовый канал контрабанды психотропов из стран Бенилюкса. "Товар" он сбывал через интернет-сайт покупателям из Украины и Молдовы. Мужчину поймали после получения очередного посылки из более чем ста таблетками МДМА.

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Второго контрабандиста поймали в Херсоне. Пенсионер ежеквартально получал "товар" от родственников с Ближнего Востока. Задержали мужчину с поличным – у него нашли почти 350 наркосодержащих таблеток.

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Одесситу уже объявили о подозрении. Обоим мужчинам теперь грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

А в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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