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Наркотики в селедке: в колониях перехватили "контрабанду"

Сегодня, 18:24

Заключенным в колонии передавали наркотики, спрятанные в экзотичных местах

Фото: AFP
Наркотики в селедке: в колониях перехватили "контрабанду" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e83/232/5c3e83232d316.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e83/232/5c3e83232d316.jpg Украина Заключенным в колонии передавали наркотики, спрятанные в экзотичных местах

Сотрудники украинских колоний перехватили контрабандные "передачи" заключенным, спрятанные в селедку и зажигалках. Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении исполнения уголовных наказаний.

Так, в Покровскую исправительную колонию Балаклейского района Харьковской области пытались передать три свертка с порошкообразным веществом белого цвета, которые были спрятаны в зажигалках.

А в Полтаве запрещенные предметы для заключенных прятали в продуктах: пакет с белой кристаллической смесью обнаружили в селедке, а в тушеной картошке с мясом нашли два мобильных телефона, которые поместили в презервативы.

Ранее мы писали о том, как в Донецкой области мать пыталась передать сыну, который отбывает наказание в исправительной колонии, спрятанные в пачке макарон наркотики

Напомним, ранее на взятке в 20 тысяч гривен был задержан замначальника Днепровской исправительной колонии №89. Деньги он вымогал за подготовку материалов, необходимых для смягчения режима содержания.

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Тег контрабанда, Полтава, колония, харьковская область

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АВТОР:

Оксана Козлова

Источник:

Сегодня

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