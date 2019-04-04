Наркотики в селедке: в колониях перехватили "контрабанду"
Заключенным в колонии передавали наркотики, спрятанные в экзотичных местах
Сотрудники украинских колоний перехватили контрабандные "передачи" заключенным, спрятанные в селедку и зажигалках. Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении исполнения уголовных наказаний.
Так, в Покровскую исправительную колонию Балаклейского района Харьковской области пытались передать три свертка с порошкообразным веществом белого цвета, которые были спрятаны в зажигалках.
А в Полтаве запрещенные предметы для заключенных прятали в продуктах: пакет с белой кристаллической смесью обнаружили в селедке, а в тушеной картошке с мясом нашли два мобильных телефона, которые поместили в презервативы.
Ранее мы писали о том, как в Донецкой области мать пыталась передать сыну, который отбывает наказание в исправительной колонии, спрятанные в пачке макарон наркотики.
Напомним, ранее на взятке в 20 тысяч гривен был задержан замначальника Днепровской исправительной колонии №89. Деньги он вымогал за подготовку материалов, необходимых для смягчения режима содержания.
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