Наркотики в селедке: в колониях перехватили "контрабанду"

Заключенным в колонии передавали наркотики, спрятанные в экзотичных местах

Фото: AFP

Наркотики в селедке: в колониях перехватили "контрабанду" Оксана Козлова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e83/232/5c3e83232d316.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e83/232/5c3e83232d316.jpg 2019-04-04T18:24:19+03:00 Украина Заключенным в колонии передавали наркотики, спрятанные в экзотичных местах

Сотрудники украинских колоний перехватили контрабандные "передачи" заключенным, спрятанные в селедку и зажигалках. Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении исполнения уголовных наказаний.

Так, в Покровскую исправительную колонию Балаклейского района Харьковской области пытались передать три свертка с порошкообразным веществом белого цвета, которые были спрятаны в зажигалках.

А в Полтаве запрещенные предметы для заключенных прятали в продуктах: пакет с белой кристаллической смесью обнаружили в селедке, а в тушеной картошке с мясом нашли два мобильных телефона, которые поместили в презервативы.

Ранее мы писали о том, как в Донецкой области мать пыталась передать сыну, который отбывает наказание в исправительной колонии, спрятанные в пачке макарон наркотики.

Напомним, ранее на взятке в 20 тысяч гривен был задержан замначальника Днепровской исправительной колонии №89. Деньги он вымогал за подготовку материалов, необходимых для смягчения режима содержания.

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АВТОР: Оксана Козлова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.