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Нарния, комиксы и Сенцов: Кабмин одобрил список книг для госзакупки и передачи в библиотеки

23 июля, 07:24

В читальни закупят 675 тысяч книжек на 87 млн грн. Библиотекари рады — посетителей станет больше

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Фонды украинских библиотек снова пополнят — недавно Кабмин одобрил список книг для госзакупки, которые отобрал Экспертный совет при Украинском институте книги (УИК). Напомним, впервые программа стартовала в прошлом году — тогда в читальни (а их в стране 16 тыс.) отправили 986 тыс. экземпляров на сумму 114 млн грн. В этом году на программу выделили меньше денег — 87 млн грн, соответственно, книжек накупят тоже меньше — 675 тыс. экземпляров. В УИК объясняют такой "секвестр" бюджета тем, что в рамках децентрализации общины должны будут содержать библиотеки за свой счет. Но пока к этому не все готовы, государство обеспечивает доступ к книгам посредством программы.

Как и в 2018-м, книги отбирали назначенные эксперты: 50 филологов, журналистов и библиотекарей решали судьбу аж 2560 книг, поданных на конкурс 151 издательством. Книг было даже больше, но 453 издания отклонили по техническим причинам. Достойных же фильтровали по актуальности, тематике, а еще по уровню "содействия развитию украинского языка и культуры". В итоге остановились на 557 книжках. Больше всего среди них детской и подростковой литературы (почти 40%). Чуть меньше трети списка составила научно-популярная литература, а четверть — художественная. Совсем немного в фонды пойдет общественно-политических изданий (3%) и справочников (1%).

Почти половина списка принадлежит украинским писателям. Так, почти единогласно совет голосовал за знаменитых "Тореадоров из Васюковки" Всеволода Нестайко, резонансные "Жизня" кремлевского узника Олега Сенцова, "Историю Украины" Ярослава Грицака и "Ворошиловград" Сергея Жадана. Есть в списке титулованные книги, например "Врата Европы" Сергея Плохия, отмеченные премией им. Шевченко. Но есть и зарубежная литература: "Хроники Нарнии" Клайва Льюиса, пьеса о Гарри Поттере от Джоан Роулинг, произведения Джорджа Оруэлла, Фрэнсиса Фицджеральда, Антуана де Сент-Экзюпери, Стивена Кинга и др. Библиотеки получат даже комиксы, правда, пока только о приключениях мышей. В то же время эксперты забраковали сборники советов о том, как быть "классным отцом", как развить мышление — от Билла Гейтса и Стивена Хокинга, а еще опус от Дональда Трампа. Не прошли отбор и фэнтезийная сага Роджера Желязны "Хроники Амбера", рассказы о Шерлоке Холмсе Артура Конана Дойля, сказки Андерсена и "99 франков" Бегбедера. Полный перечень книг — на book-institute.org.ua

В соцсетях список восприняли позитивно.

"Еще чуть-чуть, и придется записываться в библиотеку", — шутят юзеры, добавляя, что давно не видели в читальнях таких актуальных книг.

Рады пополнению и в самих библиотеках.

"Благодаря новым книгам у нас за год прибавилось новых читателей", — рассказывает глава Братиславской ГЦБС Наталья Бараняк, отмечая, что особенно пользуются спросом мотивационные и детские книги.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, как жители Сум превратили свой подъезд в библиотеку. "Народная библиотека" работает на честном слове: взял книгу, прочитал и обязательно вернул на место.


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Тег литература, книги, библиотеки, УИК, Джоан Роулинг, Хроники Нарнии

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АВТОР:

Мария Пирогова

Источник:

Сегодня

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