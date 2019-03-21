Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Народный фронт" обещает не допустить поборов с заробитчан

Сегодня, 11:31

Переводы украинских трудовых мигрантов уже поддерживают экономику, говорит Бурбак

Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua
Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua.
"Народный фронт" обещает не допустить поборов с заробитчан //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/359/ac2/5c9359ac2b8b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/359/ac2/5c9359ac2b8b0.jpg Украина Переводы украинских трудовых мигрантов уже поддерживают экономику, говорит Бурбак

"Народный фронт" против любых денежных сборов с трудовых мигрантов и не будет поддерживать законодательные акты с такими нормами. Переводы украинских трудовых мигрантов поддерживают украинскую экономику и национальную валюту.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель фракции, председатель межфракционного депутатского объединения "Внешняя трудовая миграция" Максим Бурбак.

"Должен сказать несколько слов о законопроекте №10153 по украинцам за рубежом, который вызвал волну возмущения в Украине и среди соотечественников по всему миру. Особенно – предложение создать Фонд для сбора "взносов" трудовых мигрантов. Не поддерживаю данный документ. Ни его логику, ни большинство предложений", – написал Бурбак.

"Прежде всего отмечу, что "Народный фронт" против каких-либо дополнительных "сборов" с трудовых мигрантов. Любой законопроект о таких "сборах" или "взносах" не будет принят Верховной Радой", – отметил председатель фракции.

Он подчеркнул, что работа органов власти финансируется из бюджета, а не из "взносов" украинцев, как предлагают авторы законопроекта. И такая позиция является принципиальной для "Народного фронта".

"Переводы украинских трудовых мигрантов уже поддерживают украинскую экономику, национальную валюту. Их средства питают отечественный потребительский рынок, увеличивая поступления в бюджеты всех уровней. Трудовые мигранты – крупнейший внешний инвестор в Украине. Из своих переводов сюда они косвенно уже платят налоги", – написал Бурбак.

Он также отметил, что фракция "Народный фронт" инициировала создание государственного органа, который должен заниматься вопросами трудовых мигрантов.

"Проблемы трудовой миграции, действительно, переросли рамки действующего законодательства. Об этом говорят украинцы за рубежом, о том же говорим и в Украине. Также фракция "Народный фронт" инициировала создание госоргана, который займется этим вопросом", – подчеркнул председатель межфракционного объединения.

"Это должен быть отдельный орган исполнительной власти, а уж никак не подразделение в системе одного из министерств. Потому что он должен координировать работу всех органов власти по трудовым мигрантам. Такая структура позволит гибко и эффективно реагировать на разноплановые потребности украинцев за рубежом – образование, социалка, транспорт, культура и т.д.", – добавил он.

"Задача парламента – сформировать целостную государственную политику в отношении трудовой миграции. Никаких поборов и преград. Наша задача – не оттолкнуть трудовых мигрантов, а укрепить их связь с Украиной. На этом, повторюсь, и стоит "Народный фронт". Исходя из этих принципов, фракция инициирует ряд законодательных инициатив, которые будут отвечать интересам миллионов украинцев, временно работающих за пределами нашего государства. Наша цель – сделать так, чтобы все наши соотечественники захотели вернуться в Украину", – подчеркнул глава фракции.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о трудовой миграции в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты .

Также сообщалось, что, по данным Международной организация по миграции, в 2017 году украинцы получили 12,1 млрд долларов денежных переводов (почти 11% украинского ВВП), 2,4 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и 1,5 млрд долларов официальной помощи в целях развития.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег заробитчане, Бурбак, народный фронт, трудовая миграция

Вы сейчас просматриваете новость " "Народный фронт" обещает не допустить поборов с заробитчан". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рынок труда в Украине: каждый третий поменял работу, каждый шестой работает в Киеве

14 марта, 07:51

В Украине трудятся на постоянной основе все меньше людей

Вместо денег – увечье: украинец поехал на заработки в Германию и едва не лишился ноги

6 февраля, 06:20

За месяц лечения в Польше украинец потратил 160 тысяч гривен и не может добиться компенсации

МВФ подсчитал число украинских заробитчан

9 января, 13:26

В Фонде также назвали причину увеличения количества трудовых мигрантов

В Польше растет количество нарушений прав украинских заробитчан

11 декабря 2018, 21:25

Одна из главных проблем украинцев – незнание языка, чем и пользуются нечестные работодатели

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Голос дочки Александра Малинина покорил мировую звезду

Началова попала в реанимацию, когда Фролов подал на неё в суд

Рубен Невеш: «Украина отлично провела Лигу Наций»

Скончался известный украинский актер

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети