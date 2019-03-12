"Народный фронт" требует публично заслушать в парламенте информацию о сделках в оборонной сфере

Рада уже приняла постановление о безотлагательном расследовании злоупотреблений в "Укроборонпроме", напомнил Бурбак

Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua.

"Народный фронт" требует публично заслушать в парламенте информацию о сделках в оборонной сфере //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/998/e49/5c5998e49d369.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/998/e49/5c5998e49d369.jpg 2019-03-12T11:53:00+02:00 Украина Рада уже приняла постановление о безотлагательном расследовании злоупотреблений в "Укроборонпроме», напомнил Бурбак

"Народный фронт" призывает Временную следственную комиссию по расследованию коррупции в оборонной сфере срочно вызвать в парламент руководство НАБУ, ГПУ, Военной прокуратуры, СБУ и Государственной фискальной службы для предоставления информации по сделкам, связанным с "Укроборонпромом".

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщает пресс-служба "Народного фронта".

"Коррупция в обороне воюющей страны – это двойное зло. Если злоупотребления в "Укроборонпроме" докажут – виновные должны быть справедливо и жестко наказаны", – заявил он.

Он напомнил, что по инициативе "Народного фронта" парламент на прошлой пленарной неделе уже принял постановление о безотлагательном расследовании злоупотреблений в "Укроборонпроме".

"Мы расширили полномочия уже действующей ВСК по расследованию коррупции в оборонной сфере. В этом постановлении говорится, что ВСК должна провести публичное заседание с участием силовиков и следственных органов. Кроме НАБУ, мы хотим услышать в парламенте информацию от руководства Генпрокуратуры, Военной прокуратуры, службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и ГБР", – подчеркнул руководитель фракции.

"Мы хотим знать, подтверждаются ли факты слива расследование против коррупционеров в "Укроборонпроме". Причастны ли органы по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти к таким сделкам", – подчеркнул Бурбак.

Он отметил, что причастность вновь созданных антикоррупционных органов к коррупции убивает остатки веры украинцев в справедливость.

"Понимают ли это в органах по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, давно превратившихся в инструмент политических манипуляций и темных сделок? Понимают ли они возможные последствия своих действий? Эти органы создавали парламент и правительство для борьбы с коррупцией, а не покрытия коррупции", – отметил руководитель фракции.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о проверках силовиков и "сливе" информацию по "Укроборонпрому" . Он также объяснил, у кого в Генеральной прокуратуре был доступ к материалам следствия.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Им всем избрали меру пресечения в виде ареста (одному из них домашний арест).

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