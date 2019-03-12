"Народный фронт" требует публично заслушать в парламенте информацию о сделках в оборонной сфере
Рада уже приняла постановление о безотлагательном расследовании злоупотреблений в "Укроборонпроме", напомнил Бурбак
"Народный фронт" призывает Временную следственную комиссию по расследованию коррупции в оборонной сфере срочно вызвать в парламент руководство НАБУ, ГПУ, Военной прокуратуры, СБУ и Государственной фискальной службы для предоставления информации по сделкам, связанным с "Укроборонпромом".
Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщает пресс-служба "Народного фронта".
"Коррупция в обороне воюющей страны – это двойное зло. Если злоупотребления в "Укроборонпроме" докажут – виновные должны быть справедливо и жестко наказаны", – заявил он.
Он напомнил, что по инициативе "Народного фронта" парламент на прошлой пленарной неделе уже принял постановление о безотлагательном расследовании злоупотреблений в "Укроборонпроме".
"Мы расширили полномочия уже действующей ВСК по расследованию коррупции в оборонной сфере. В этом постановлении говорится, что ВСК должна провести публичное заседание с участием силовиков и следственных органов. Кроме НАБУ, мы хотим услышать в парламенте информацию от руководства Генпрокуратуры, Военной прокуратуры, службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и ГБР", – подчеркнул руководитель фракции.
"Мы хотим знать, подтверждаются ли факты слива расследование против коррупционеров в "Укроборонпроме". Причастны ли органы по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти к таким сделкам", – подчеркнул Бурбак.
Он отметил, что причастность вновь созданных антикоррупционных органов к коррупции убивает остатки веры украинцев в справедливость.
"Понимают ли это в органах по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, давно превратившихся в инструмент политических манипуляций и темных сделок? Понимают ли они возможные последствия своих действий? Эти органы создавали парламент и правительство для борьбы с коррупцией, а не покрытия коррупции", – отметил руководитель фракции.
Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о проверках силовиков и "сливе" информацию по "Укроборонпрому" . Он также объяснил, у кого в Генеральной прокуратуре был доступ к материалам следствия.
4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Им всем избрали меру пресечения в виде ареста (одному из них домашний арест).
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Народный фронт" требует публично заслушать в парламенте информацию о сделках в оборонной сфере". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
К аудиту "Укроборонпрома" следует привлечь всемирно известную компанию – Порошенко
По словам Порошенко, второй вопрос – обеспечение ревизии
На Банковой произошли столкновения: в ход пошли петарды и файеры
Стычки произошли между представителями "Национального корпуса" и правоохранителями