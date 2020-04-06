Нарушение правил карантина: за что могут оштрафовать

Штрафовать за прогулки на улицах без масок украинцев пока не могут

В Украине за нарушение правил карантина можно схлопотать серьезный штраф десятки тысяч гривен. Недавно, в Сумах оштрафовали на 17 тыс. грн мужчину, который зашел в супермаркет без маски, а в Кривом Роге штраф назначили продавщице, которая торговала без маски. Активно штрафовать нарушителей карантина призвал и мэр Киева Виталий Кличко. Сайт "Сегодня" рассказывает, в каких случаях украинцев могут оштрафовать и как это работает в других странах.

За что штрафуют в Украине

После того, как в стране ввели карантин, закрылось множество различных заведений: начиная от школ и садиков, заканчивая кинотеатрами и кофейнями. И за нарушения правил карантина ввели штрафы — от 17 тыс. до 34 тыс. грн для обычных граждан, и от 34 тыс. до 170 тыс. грн для чиновников или высокопоставленных лиц.

Помимо этого, предусмотрены штрафы за нарушение санитарно-гигиенических требований, которые способствовали распространению коронавируса — от 17 тыс. до 54 тыс. грн. Также за это могут арестовать на срок до 6 месяцев или лишить свободы на срок до 3 лет. Если же такие действия привели к летальным случаям, тюремный срок может вырасти до 5-8 лет.

Сергей Тарасюк, управляющий партнер АО "Тарасюк и партнеры", поясняет, что в старой редакции статьи о нарушении санитарных правил были прописаны штрафы в 1700 грн, а уже с 18 марта ответственность возросла до штрафов от 17 тыс. грн и лишению свободы до 3 лет, то есть статья стала – средней тяжести.

"Штрафы в 17 тыс. грн, о которых мы все чаще слышим, – это минимальный штраф за нарушение правил карантина. Если же речь идет о должностном лице, которое допустило нарушение правил карантина (например, директор ТРЦ), то штрафы стартуют от 34 тыс. грн", — говорит Тарасюк.

Но само понятие "нарушение карантина" достаточно расплывчатое, поэтому толком не понятно, за что же могут оштрафовать. В частности, подразумевается нарушение тех правил, которые установил Кабинет министров, и тех, которые были приняты местными властями.

На днях Кабмин еще усилил ограничения на время карантина. В частности, запретили пребывание без масок в общественных местах. Руслана Зеленая, старший юрист ЮК PRAVO GARANT напоминает, что общественное место — часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы и т.д.

"Среди таких мер, кроме прочего, запрет на пребывание без маски или респиратора в общественных местах, посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок", — добавляет Зеленая.

Помимо этого, запретили быть на улице без документов, ходить группой больше двух человек, самовольно покидать место обсервации находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения родителей. Также все, кто пересекают украинскую границу, должны обязательно пройти 14-дневную обсервацию. Все эти ограничения вступили в силу с 6 апреля и продлятся до 24 апреля.

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Когда и где нужно носить маски, чтобы избежать штрафов

Со штрафами и запретами неразбериха возникла еще и из-за того, что в разных городах действуют разные правила. Например, в тех же Сумах недавно запретили ходить по улицам без острой необходимости и покидать квартиры без масок. Адвокат юридической консалтинговой компании "Де-Юре" Евгений Ляшук рассказывает, что оштрафовать могут за нарушение правил карантина, которые установил не только Кабмин, но и местные власти.

"Напоминаю, любые меры, которые предпринимает местная власть на время карантина, должны быть четко прописаны в соответствующем распоряжении. Если требования касательно обязательного пребывания в масках не подкреплены соответствующим распоряжением, то полицейские не имеют право привлекать вас за подобные якобы нарушения к ответственности, а могут проводить только профилактические беседы", — пояснил Ляшук.

Что касается штрафов за отсутствие масок и респираторов – здесь тоже не все так просто. Сергей Тарасюк поясняет, что органы местной власти просто выполняют требование Кабмина согласно рекомендациям МОЗ по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий.

"Насколько законно не пускать без средств защиты – вопрос риторический. При физической возможности не допустить в то или иное учреждение без маски, гражданин ничего не может противопоставить. Полиция, которая приедет на вызов ничем не поможет, а учреждение будет ссылаться на правила посещения. Вопрос в данный момент не урегулирован, и, скорее всего, причина в дефиците средств индивидуальной защиты. Можем предположить, что при решении этой проблемы, такое правило зафиксируют нормативно", — отметил Тарасюк.

Также недавно было много паники из-за того, что якобы необходимо носить маски и в собственных автомобилях. Но юристы успокаивают и поясняют, что такого требования пока нет.

"На мой взгляд, если человек идет по улице без маски (в постановлении КМУ на этот счет ограничений нет) — оснований для наложения штрафа нет, но если же человек находится в магазине без маски, а магазин — ничто иное как общественное место, то у полиции есть основания выписать административный протокол", — отметила Руслана Зеленая. В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 6 апреля и все подробности из регионов

Кого могут оштрафовать за игру на детских площадках

Открытым остается и вопрос с прогулками, пикниками и детскими площадками. Евгений Ляшук отмечает, что если мы говорим о детях, не стоит забывать, что до достижения ребенком шестнадцати лет административную ответственность за него несут его родители.

"Невинная игра ребенка на детской площадке, если посещение спортивных и детских площадок запрещено, может расцениваться как невыполнение родителями или лицами их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей (ст.184 КоАП Украины), под чем понимается уклонение родителей от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей, что влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (850-5100 грн)", — поясняет Ляшук.

Сергей Тарасюк говорит, что, например, в Киеве решением местной власти запрещено использование спортивных и детских площадок со ссылкой на то же постановление КМУ, хотя им не делегированы такие полномочия по запретам.

"Если по использованию общественного транспорта местная власть может установить правила, то ограничить право передвижения граждан – нет. Это с одной стороны. А что мешает полиции составить протокол на нарушение ограничений, введенных местной властью? Пока практики нет. Однозначно с точки зрения законодательства этого делать нельзя", — говорит Тарасюк.

Руслана Зеленая добавляет, что в марте Нацполиция составила 3120 протоколов об административных нарушениях на основании ст. 443 КУоАП, что свидетельствует о достаточно высокой активности полиции в этом вопросе. Но решение о привлечении к ответственности принимает суд.

"Большую часть административных материалов, направленных полицией в суд, последний отправляет на доработку для надлежащего оформления, а часть дел суды закрывают из-за недоказанности состава административного правонарушения. Есть и постановления судов, которыми привлечены к ответственности физические лица-предприниматели, которые продолжали совершать торговлю после введения карантина, но таких постановлений в реестре немного. Однако ни одно из решений судов о привлечении к ответственности еще не вступило в силу, потому последнее слово за судами апелляционной инстанции", — отметила Зеленая.

Действительно, за время введения карантина много штрафов выписали именно предпринимателям, которые продолжали работать, несмотря на запрет. Основная часть протоколов приходится именно на них.

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Какие наказания в других странах

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 многие страны ввели дополнительные штрафы и даже уголовную ответственность за нарушение правил карантина. В некоторых странах нарушителям и вовсе угрожает смертная казнь. Например, в Китае предусмотрено от 10 лет до пожизненного заключения, а вот за сокрытие симптомов болезни — смертная казнь. А власти Филиппин разрешили открывать огонь по тем нарушителям карантина, которые откажутся выполнять указания правоохранительных органов.

В Италии, где буйствует коронавирус, нарушителям угрожают штрафы в размере 3 тыс. евро, а также заключение на срок от 3 месяцев до 21 года. В Германии предусмотрены штрафы до 25 тыс. евро и заключение на срок до 5 лет. В Испании размер штрафов варьируется от 100 евро до 30 тыс. евро. А вот во Франции наказание более лояльное – максимальный размер штрафа всего 200 евро.

В Польше штрафы составляют до 1090 евро, в Болгарии до 25 тыс. евро, в Израиле до 1,4 тыс. долларов, а вот в России недавно увеличили размер штрафов и теперь он может достигать миллиона рублей.

Ужесточили наказание и власти Южной Кореи, где размеры штрафов выросли до 8,2 тыс. долларов, а также появилась угроза попасть в тюрьму на год. Как мы видим, в каждой стране сейчас действуют свои порядки и наказания сильно отличаются.

О том, придерживаются ли украинцы всех карантинных правил, смотрите на видео:

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