"Нас – 10 миллионов": как переписывали население в Киевской Руси

С. В. Иванов. «Баскаки».

На территории Украины, как утверждают историки, переписи населения проводились еще в княжеские времена. Однако, судя по всему, процедура тогда проводилась местами, хаотично и особой точностью не грешила. Плательщики, узнав о переписи, сбегали в "оффшоры", сиречь в дремучие леса, раскинувшиеся вокруг Киева и других крупных городов. Извлечь их оттуда было хлопотно и затратно. Потому переписывали тех, кто спрятаться не успел, говорится в материале сайта "Сегодня": "От монголо-татар до наших дней: как проводились переписи населения в Украине" .

Ситуация изменилась с началом татаро-монгольского ига. Опытные эксплуататоры, имевшие, к тому же, большой опыт эффективной работы с плательщиками налогов, поставили дело на научную основу. Спрятаться от отрядов монгол, как гребень прочесывавших местность, было трудно, а главное – чревато. Именно потому исторически задокументированной первой переписью считается перепись, проведенная завоевателями в 1245 году. Затем переписи монголами проводились регулярно. Именно тогда наши предки узнали, что "нас – 10 миллионов".

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Регулярные переписи проводились, понятно, и во времена Великого Литовского княжества, и во времена Речи Посполитой. Причем поляки даже не утруждали себя придумыванием удобоваримых месседжей для народа, вроде "опрос проводится с целью оптимизации социально-экономического развития государства". Магнаты, не скрываясь, цинично переписывали лишь налогооблагаемое население – пенсионеры, школьники, малообеспеченные и прочие дотационные категории их вовсе не интересовали.

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В короткий период существования независимой Украины в средине VII века гетманы также умудрись проводить некие аналоги переписи. Но со своими нюансами. Страна воевала, и потому перепись интересовала власть больше с военной точки зрения. Уже в 1649 году Богдан Хмельницкий проводит перепись военнообязанных – составляет списки казацких сотен и полков.

В Российской империи, оккупировавшей вскорости значительную часть Украины, переписи населения – "ревизии" – стартовали с подачи Петра I. Проводились они, разумеется, и на оккупированных территориях нашей страны, в частности на Слобожанщине, а затем и в других регионах Украины. Это было забавное действо: после оглашения очередного указа о ревизиях бояре, дворяне и пр. начинали лихорадочную деятельность. Дело в том, что они воспринимали переписи населения исключительно как переписи собственного имущества (собственно, так и оно в большинстве случаев и было в условиях крепостного права). А потому, прознав о ревизиях, начинали с помощью различных махинаций это имущество прятать: отсылать крепостных к другим помещикам, вести "двойную бухгалтерию", подавая ревизорам неверные сведения и т.д. Собственно, все то, что делает сегодня крупный, средний и мелкий бизнес. По сведениям некоторых исторических источников, удавалось спрятать "в тень" до трети имущества, то есть душ. Государство, понятно, "принимало меры": перепись населения в Российской империи XVIII века – это практически полноценная полицейско-войсковая операция, ничего приятного народу не сулившая.

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Любопытно, что на то время уже успешно тестировалась, а затем полноценно заработала крупнейшая и довольно точная база данных смежного ведомства – церкви. Метрические книги и исповедные росписи заполнялись батюшками старательно и точно, раз в год книги уходили "наверх". Именно благодаря им мы имеем сегодня возможность изучить свою родословную. Однако сверяться с церковными книгами ревизоры стали далеко не сразу – лишь со временем в Санкт-Петербурге додумались дать ревизорам соответствующие инструкции. (Естественно, после сверки в очередной раз ужаснулись размеру "теневой экономики").

Подробнее читайте в материале на сайте "Сегодня": "От монголо-татар до наших дней: как проводились переписи населения в Украине".

Новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве и области проведут пробную перепись населения .

Также сообщалось, что Кабмин предлагает Верховной Раде выделить 3,44 млрд гривен на Всеукраинскую перепись населения в 2020 году .

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