"Нас интересует их судьба": цирковых животных в Украине ждет реабилитация

Минкульт заключил договор о восстановлении животных, всю жизнь работавших в представлениях

Фото: Daniel Cole/REUTERS

Правительство Украины заключило соглашение, которое позволит животным из государственных цирков жить и проходить реабилитацию в экоприютах и экопарках.

Это стало возможным после заключения меморандума о сотрудничестве Министерства культуры, молодежи и спорта с "Фельдман Эко-Парком".

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Документ предполагает, что стороны будут прикладывать совместные усилия для гуманизации развлекательной деятельности в Украине.

Также в меморандуме говорится о необходимости защиты животных от жестокого обращения, защите и создании надлежащих условий содержания, а также оговаривается передача животных, которые находятся на балансе Национального цирка, "Фельдман Эко-Парку".

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Документ подписали министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, почетный президент "Фельдман Эко-Парка" Александр Фельдман и первый заместитель гендиректора Национального цирка Украины Анатолий Бровий.

"Наш интерес как министерства не просто прекратить использовать животных в развлекательных программах – мы думаем и о том, что будет потом с этими животными. Нас интересует их судьба", – сказала первый замминистра культуры Ирина Подоляк, назвав меморандум "прекрасным примером государственно-частного партнерства".

Напомним, что размещение в Киеве передвижных цирков шапито запретили еще в ноябре 2017 года. А в прошлом году суд подтвердил законность этого запрета.

А после своего назначения министр Бородянский обещал запретить в этом году представления с животными и в государственных цирках.

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