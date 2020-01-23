"Нас интересует их судьба": цирковых животных в Украине ждет реабилитация

Правительство Украины заключило соглашение, которое позволит животным из государственных цирков жить и проходить реабилитацию в экоприютах и экопарках.
Это стало возможным после заключения меморандума о сотрудничестве Министерства культуры, молодежи и спорта с "Фельдман Эко-Парком".
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Документ предполагает, что стороны будут прикладывать совместные усилия для гуманизации развлекательной деятельности в Украине.
Также в меморандуме говорится о необходимости защиты животных от жестокого обращения, защите и создании надлежащих условий содержания, а также оговаривается передача животных, которые находятся на балансе Национального цирка, "Фельдман Эко-Парку".
Документ подписали министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, почетный президент "Фельдман Эко-Парка" Александр Фельдман и первый заместитель гендиректора Национального цирка Украины Анатолий Бровий.
"Наш интерес как министерства не просто прекратить использовать животных в развлекательных программах – мы думаем и о том, что будет потом с этими животными. Нас интересует их судьба", – сказала первый замминистра культуры Ирина Подоляк, назвав меморандум "прекрасным примером государственно-частного партнерства".
Напомним, что размещение в Киеве передвижных цирков шапито запретили еще в ноябре 2017 года. А в прошлом году суд подтвердил законность этого запрета.
А после своего назначения министр Бородянский обещал запретить в этом году представления с животными и в государственных цирках.
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