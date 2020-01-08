"Нас научили не бояться будущего": как акция "Ринат Ахметов – Детям!" помогает будущим выпускникам интернатов

/ Фото: fdu.org.ua

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Наташа Коваленко из Мариупольской школы-интерната "Центр опеки" постоянный участник проекта "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила". Это серия мотивационных встреч, которые помогают детям поверить в себя, открыть свои таланты и выбрать профессию, которая будет не только кормить, но и приносить удовольствие. В декабре 2018 года, когда проект только начинался, Наталья не знала, кем хочет стать. Сейчас она уверенно говорит, что будет врачом.

"Проект помог мне определиться с тем, чего мне хочется, и расставить приоритеты. Я поняла, что хочу помогать людям, хочу спасать жизни. У меня есть четкий план на будущее, и первым пунктом в нем стоит учеба", – говорит девушка.

Новый цикл мотивационных встреч состоялся в декабре 2019 года в рамках акции "Ринат Ахметов – Детям!". Это самая большая в Украине традиция добра и личного участия. Она продолжается уже 19 лет. На этот раз помимо мотивационных лекций от амбассадоров Фонда ребят ожидала работа на "тренировочных станциях" по популярным профессиям. Среди них – профессия медика, о которой мечтает Наталья.

"Это очень здорово, что я могу вот так откровенно поговорить с настоящими профессионалами своего дела, задать им все вопросы о профессии, узнать обо всех подводных камнях. Если раньше и были опасения насчет того, правильный ли выбор я сделала, то теперь сомнения окончательно развеялись. Такие встречи учат нас не бояться. Спасибо за это Фонду и лично Ринату Ахметову", – сказала Наташа Коваленко.

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