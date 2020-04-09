"Нас ожидает несколько серьезных кризисов": Александр Ольшанский о коронавирусе и глобальных процессах

Александр Ольшанский стоял у истоков украинского интернета, начинал заниматься IT-бизнесом в девяностые, когда компьютер в квартире украинца еще являлся предметом роскоши. С начала нулевых он руководит крупнейшим доменным регистратором и хостинг-сервисом Украины.

В прошлом году сайт "Сегодня" общался с Александром Ольшанским сразу после его вступительного слова на iForum 2019. Тогда темой самой массовой IT-тусовки Украины было будущее. Никто не предполагал, что спустя год iForum 2020 перенесут из-за пандемии, а массовые мероприятия окажутся под строгим запретом.

Наша новая встреча прошла в онлайне. В этом году мы попросили Александра Ольшанского также рассказать о видении будущего, которое так тревожит и пугает украинцев.

- Сейчас любят говорить: "Мы боялись, что отключат интернет, а в итоге всем отключили оффлайн". Как эти новые обстоятельства будут влиять на будущее?

- Мне кажется, будущее уже наступило, и поздно говорить о каком-то влиянии. Я считаю, что мы не вернемся к начальной точке – к тому, что было в январе. К примеру, радикально изменится потребность в офисах. Конечно, мы все не переедем в онлайн, но даже если завтра карантин отменят, то многие компании сократят часть офисных площадей, научившись работать в онлайне. У онлайна есть недостатки, но есть и преимущества. Люди научатся их использовать, просто нужно к ним привыкнуть.

"Расцветет" доставка продуктов. Люди поймут, что ходить за продуктами вовсе не обязательно. Кстати, есть такой эффект: покупая в онлайне, экономишь до 30%. И дело не в ценах, а в том, что в онлайне человек не покупает ненужного, не делает огромного количества импульсивных покупок, как при походе в магазин. Хлеб и молоко всегда в конце супермаркета располагают лишь для того, чтобы человек прошел мимо максимального количества полок. В онлайне это не работает. Там тоже будет маркетинг, но по-другому.

- В связи с эпидемией за рубежом активно развивают приложения для отслеживания местоположения. Имея информацию о передвижении человека, можно выяснить, с кем он контактировал, и, в случае заражения, выявить людей, которые в зоне риска. Но есть мнение, что такие технологии могут использоваться не только во благо.

- Любая технология может использоваться во благо, но может быть и обращена во зло. Кто-то через радио рассказывал детям сказки, а кто-то, используя радио как единственное на тот момент электронное средство массовой информации, строил фашистский режим. Любая технология может использоваться двояко. И здесь произойдет следующее:

В странах, где слабы институты контроля за государством, все это приведет к ужасающим последствиям. В странах, где контроль над государством хорош, а институты демократии крепки, это только даст возможность лучше организовать жизнь людей.

К примеру, после 11 сентября 2001 в США был принят "Патриотический акт" (федеральный закон, расширивший полномочия правительства и полиции по надзору за гражданами). Если бы это было принято в Украине, то закончилось бы очень нехорошо, ведь контроль граждан над государством в нашей стране, к сожалению, слаб.

- Можно ли предполагать, что отношения между человеком и государством сместятся в сторону авторитарности?

Реклама

- Сместятся. Вся история человечества – это продажа своих свобод в обмен на безопасность, а затем – "выгрызание" свобод обратно и, как правило, с жертвами. Вся история устроена именно таким образом. Очевидный факт, что государство – механизм, который меняет свободы граждан на гарантии. Гарантии безопасности, справедливости, социальные. Результат этого обмена опять же зависит от контроля граждан над государством: если контроль сильный, то обмен состоится, а если слабый – то свободы заберут, а гарантии останутся на бумаге.

- Сможем ли мы извлечь какой-то позитив из того, что происходит сейчас в мире?

- Мы не вернемся назад. Карантин отменят, будет еще несколько вспышек – американские аналитики прогнозируют три-четыре вспышки – но я уверен, мы не вернемся туда, где были.

Что позитивного можно назвать, к примеру, в восходе солнца? Эти вещи от нас не зависят, нужно просто приспособиться к новой жизни. Изменения будут значительные. Скорее всего, туризма в том понимании, в котором он был, не останется, мы станем меньше ездить. Не знаю, выдержит ли Шенгенская зона в результате этого кризиса и Евросоюз в целом. Это очень масштабные потрясения для Евросоюза… я бы свои деньги не поставил на эту организацию.

Очевидно, нужны глобальные механизмы управления. Очевидно, что ВОЗ себя не оправдала, при том, что эта организация имеет миллиардные бюджеты. Пандемия ведь была объявлена лишь в марте. Я считаю, будут изменения. С одной стороны, мир опять разделится, но с другой – укрепятся межправительственные институты, они станут более контролируемыми и будут работать лучше.

- Вы сказали, что не поставили бы на Евросоюз. Логично спросить, на кого бы поставили?

В тренде Эпидемия в разгаре: в Украине стало еще больше зараженных коронавирусом

- На США.

- Несмотря на то, что в США сегодня наиболее стремительно распространяется коронавирус?

- Слава Богу, это не чума. Все плохо, но не так, как столетия назад. Упадет экономика, но она у всех падает. Сейчас многие говорят, что в результате эпидемии Китай может перехватить первенство в мире и вытеснить США с роли мирового лидера, но я в это не верю. А в то, что у Европы будут проблемы, верю.

- Почему?

Реклама

- На этот вопрос много ответов. К примеру, в США нет НДС, а в Европе – есть. В США оружие продается, а в Европе – нет. В США основной налог – подоходный, а в Европе большая часть налогов косвенные. Ответ может быть основан и на выводах о среднем возрасте населения. Европа не решила демографические проблемы, которые с каждым днем усугубляются, и это не может продолжаться вечно. В десятилетней перспективе Европе придется что-то сильно менять.

Если говорить об информационных технологиях, надо понимать, что Европа очень сильно отстала не только от США и Китая, но даже и от России. Среди компаний новой экономики я не вижу европейских сервисов мирового значения. Все эти Apple, Google, Facebook, Uber, Netflix и т.д и т.п – не из Европы, как впрочем и WeChat, AliExpress, Яндекс и ВК. Кстати о налогах. Любая компания новой экономики имеет огромную добавленную стоимость. Если у вас в стране есть налог на добавленную стоимость, то такие компании не будут выживать. Google не мог бы появиться в стране с налогом на добавленную стоимость, ведь у него вся стоимость – добавленная. Это же касается таких сервисов как Uber, Apple, Amazon (Китай и Россия – особый случай: там скорее "государственный капитализм", чем рынок).

- Вы начинали заниматься бизнесом в уже далекие девяностые. Как вы относитесь к заявлениям, что из-за наступившего кризиса могут наступить "новые девяностые"?

- Об этом нужно думать. Мы живем в довольно опасное время, нас ожидает несколько серьезных кризисов. Этот кризис мало кто предсказывал. Лишь однажды, в 2006 году, я читал статью, в которой говорилось, что в ближайшие 10-15 лет мы столкнемся с кризисом, связанным с каким-то заболеванием.

Но есть кризис ближайший, и очевидный: выход на рынок самоуправляемых автомобилей и, скорее всего, это случится в ближайшие пару лет. Хочу заметить, что профессия водителя до сих пор самая распространенная в Соединенных штатах. Люди потеряют работу, и это будет большой проблемой.

Но это глобальные процессы, экономика полностью перестраивается. Такое происходит, условно, раз в сто лет. Прошлый раз – в 20-е годы XX столетия. Тогда произошла революция в логистике и транспорте: гужевая тяга уступила двигателю внутреннего сгорания. (Представьте, в Нью-Йорке в 1910 уже было подземное метро, а сверху еще ездили телеги с кучерами). Многие считают, что Великая депрессия – следствие этого кризиса, а две Мировые войны – последствия кризиса и Великой депрессии. Об этом можно рассуждать очень долго, но смысл в том, что любая "экономическая ломка" очень опасна.

- Мы общались почти год назад. Вы тогда говорили, что у Украины сумасшедший потенциал. Сейчас, когда мир особо остро нуждается в самых разных цифровых решениях, можем ли мы оказаться "впереди планеты"?

- Информационные технологии, кроме самих технологий, подразумевают развитие бизнеса. Технологии без бизнеса не приносят массовой пользы. Для того, чтобы принести массовую пользу, необходимы корпорации. В Украине бизнес-климат за последний год сильно ухудшился. По-прежнему у нас есть "мозги", но "мозги" будут "утекать" за рубеж. Своего мы создать не можем, ведь для этого нужно строить компании, а строить компании при текущем бизнес-климате не получится: они не будут работать. Нужно в корне менять налоговую систему и вообще отношение к бизнесу как таковому. Нужно массовое осознание факта, что государство ничего не производит, а лишь перераспределяет то, что создано бизнесом. Эта простая мысль вот уже скоро 30 лет никак не может проникнуть в головы наших граждан и в первую очередь – в головы депутатов и правительства. Коммунизм – он, к сожалению, в головах, а не в названиях улиц.

- В мире 4 апреля – День интернета. Не могу не поинтересоваться о том, как выросла нагрузка на сети обмена трафиком, когда люди начали сидеть дома?

- Трафик вырос примерно на 25%. По некоторым направлениям, возможно, больше. В Украине интернет достаточно прочно построен, есть большие запасы по пропускной способности. Я не предвижу никаких проблем. Может проблемы будут в мобильном сегменте, но это нужно интересоваться у мобильных операторов, насколько они способны "переварить" рост трафика. Но в "наземном" сегменте никаких проблем не должно быть. Хотя в последние 5-6 лет в Украине компании инвестировали в инфраструктуру существенно меньше, чем было нужно (что связано с упавшим платежным спросом, войной), и она деградировала. Но все же остается достаточно прочной.

Кстати, если говорить о пандемии и карантине, то первейшая экономическая задача – подумать, как мы будем выходить из кризиса. Если мы хотим запустить экономику после кризиса, то нужен простой лозунг: инвестиции любой ценой. И тут годится все: замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал, налоговые каникулы и многое-многое другое. Но главное – это помнить, что наш мир был создан предпринимателями, а не чиновниками и сборщиками податей.

Тем временем в Украине планируют продлить карантин, который должен был закончиться 24 апреля. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама