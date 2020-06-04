"Нас ждут жаркие деньки": синоптик порадовала прогнозом погоды

В Украину идет настоящее лето. Уже с завтрашнего дня, 5 июня, температура воздуха местами поднимется до 26 градусов, но дождей меньше не станет. На выходных потеплеет еще больше. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко

"Уже завтра температура воздуха в Украине достигнет 20-24 градусов, в центральных областях и на юге местами до +26. В Сумской и Харьковской областях будет немного свежее, 17-22 градуса", – написала она

Синоптик отметила, что ветер будет веять с юго-запада, но порывистый и временами сильный. А дожди наиболее вероятны в пятницу в северных, центральных, западных областях и возможны в Харьковской области.

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В Киеве пятница будет с дождем и грозой. Ветер юго-западный, порывистый. Ближайшей ночью уже 10-12 градусов, а днем ​​потеплеет до 22-24 градусов.

"Уже с 6 июня тепло будет раскручиваться дальше и нас ждут жаркие деньки. На Троицу в Украине ожидается 23-28 градусов, на юге и востоке местами до +30 (карта). По предварительным прогнозам, следующая неделя в Украине будет жаркой и преимущественно сухой. Однако в западных областях будут лить дожди и ожидается низкая температура воздуха", – сообщила Диденко.

Синоптик напоследок обратила внимание жителей околокарпатских районов и Закарпатья на подъем уровней воды в реках, ведь почти непрерывные дожди, которые ожидаются на следующей неделе, могут существенно осложнить ситуацию.

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Отметим, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра. Улицы городов превращались в реки, некоторые населенные пункты оставались без света. А в начале июня в Киевской области даже выпал снег. Смотрите фото и видео, как недавно Киев затопило из-за сильного дождя.

А тем временем капризы небесной канцелярии особенно ощутили на себе простые люди – погода уже натворила бед с украинским урожаем. Хотя крупный аграрный бизнес наоборот ожидает увеличения урожая зерновых. Новости "Сегодня" разбирались, что осталось на деревьях и грядках и сколько будут стоить овощи и фрукты.

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