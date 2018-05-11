Украинцы активно сдают оружие, а оклады мэров выросли: цифры и события недели

Общество

4,4 млн украинцев пострадали за время агрессии Российской Федерации. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

8 млрд 240,8 млн грн в прошлом году в бюджет страны возвращено суммарно неиспользованных субсидий: газоснабжающими предприятиями – 6,2 млрд грн, теплоснабжающими – 1,1 млрд грн, водоснабжающими – 650,1 млн грн, электроснабжающими – 290,7 млн грн. Это произошло из-за того, что социальные нормативы не соответствовали реальному уровню потребления. В связи с этим 1 мая 2018 года социальные нормы уменьшены.

Строительство 184 общежитий для 23 тысяч военных, которые служат по контракту, началось на территориях военных городков в 21 области. Каждое будущее общежитие – двухэтажное здание, рассчитанное на 120 человек. По данным министерства, на реализацию проекта предусмотрено 2,6 млрд грн.

90% коррупционных преступлений, раскрытых детективами Национального антикоррупционного бюро в социальной сфере, касаются преступлений связанных со здравоохранением. Чаще всего речь идет о коррупционных схемах, основанных на злоупотреблении должностными лицами служебным положением с целью присвоения или растраты имущества.

6553 единицы оружия добровольно сдало население в полицию за период проведения месячника добровольной сдачи оружия и боеприпасов: 520 единиц военного оружия, 501 – охотничьего нарезного, 4518 – гладкоствольного, 627 – холодного, 168 самодельного и 219 – других видов оружия.

Уже 12 температурных рекордов зафиксировали в мае климатологи, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В частности, в столице две ночи подряд – на 9 и 10 мая – оказались самыми теплыми в истории наблюдений.

66 социальных стипендий назначил Кабинет министров студентам высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей на 2018 год.

15,4 тыс. грн такой должностной оклад Кабинет министров установил мэру Киева и председателям областных советов, а мэрам других городов с населением более 1 млн человек – 12,2 тыс. грн. Должностной оклад мэров городов, исходя из их группы, установлен на уровне 9,8-11,9 тыс. грн, а для мэров населенных пунктов или объединенных территориальных громад с населением более 15 тыс. человек оклад установлен на уровне 8 тыс. грн, до 15 тыс. человек – 7,5 тыс. грн.

1 502 019 переселенцев или 1 227 144 семьи из Донбасса и Крыма по состоянию на 7 мая официально учтены по данным областных и Киевской городской государственных администраций.

Увеличился до 8,21 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 5 мая, по данным "Укртрансгаза". За сутки было закачано 49,54 млн куб. м газа, его отбора их хранилищ не было. На сегодня украинские ПХГ заполнены на 26%.

4063 человека задекларировали полученные в 2017 году доходы в размере 1 млн грн и более. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек. При этом один налогоплательщик задекларировал доход в размере более 1 млрд гривен. Наибольшее количество миллионеров – 2270 – составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше. Почти 44% от общего количества декларантов-миллионеров состоит на налоговом учете в Киеве – 1816 человек. Далее идут области: Харьковская – 299, Днепропетровская – 269, Киевская – 275 и Одесская – 207.

Самые крупные долги по выплате зарплаты сейчас имеет Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, которое задолжало своим сотрудникам 74 млн грн. На втором месте находится Судостроительный завод имени 61 Коммунара – 30,1 млн грн. Третье место в списке занимает футбольный клуб "Металлист" – долг составляет 28,6 млн грн. Такие данные приводит Минюст.

С 1 мая в декларации о доходах, подаваемой для получения субсидий, необходимо указывать доходы всех членов семьи (мужа, жены и несовершеннолетних детей), даже тех, кто зарегистрирован по другим адресам. Причиной изменений является то, что есть немало семей, в которых муж прописан по одному адресу, а жена и дети – по другому.

Около 400 тыс. граждан по данным Нацполиции, приняли участие в мероприятиях по случаю 9 мая в Украине, наиболее массовыми мероприятия были в Киеве, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. За совершение различных правонарушений в отделы полиции доставлены 28 человек. По 16 человек были составлены админпротоколы за изготовление и пропаганду георгиевской ленточки.

Построить 15 хранилищ для боеприпасов на трех военных арсеналах планирует Минобороны в этом году. Уже разработана соответствующая техническая документация, проведены тендерные процедуры и с мая начнутся необходимые строительные работы.

230 тысяч украинцев по данным Международной организации миграции, пострадали от современного трудового рабства за годы независимости. Большинство из них – нелегальные мигранты.

3332 человека потеряли убитыми Вооруженные силы Украины с начала антитеррористической операции на Донбассе, сообщил министр обороны Степан Полторак. Боевые потери составили 2394 человека, небоевые – 938 человек.

45,9% украинцев считают, что Украина должна присоединиться к Европейскому союзу, к НАТО – 41,4%. Таковы результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии. 31,6% украинцев считают, что Украине не следует ни ориентироваться на вступление ни в ЕС, ни в Таможенный союз. 37,8% не поддерживают вступление в НАТО.

Около 2 тыс. семей в период с 2 по 5 мая получили 80 млн грн "теплых" кредитов, в частности: на утепление индивидуального жилья – 2090 кредитов на сумму 68 млн грн; на энергоэффективные мероприятия в ОСМД и ЖСК – 32 кредита на 10 млн грн; на приобретение твердотопливных котлов – 56 кредитов на 2 млн гривен. Таким образом украинцы за четыре дня мая выбрали 20% бюджета госпрограммы "теплых" кредитов на весь 2018 год (400 млн грн).

13,3 тыс. легковых автомобилей прошли в апреле первичную регистрацию, из них 6,8 тыс. новых и 6,5 тыс. – бывших в эксплуатации. При этом в сегменте новых автомобилей прирост первичного рынка составил всего 5%, а автомобилей с пробегом было поставлено на учет на 44% больше, чем за апрель прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

43 договора заключил в апреле Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству по программам, которые финансируются из государственного и местных бюджетов. Всего же за 4 месяца 2018 года, заключено 117 договоров.

На 234,7 млн долларов больше в апреле население продало наличной валюты, чем купило. Об этом говорится в отчетных данных НБУ. В 2017 году население продало наличной валюты на 2,138 млрд долл. больше, чем купило.

26,4 млн граждан Украины в 2017 году выезжало за границу – больше всего с 2000 года. Так, за прошлый год количество выезжавших выросло на 2 млн человек – таковы данные Госстата.

Экономика

Составила 4,4% инфляция на потребительском рынке с начала года по состоянию на апрель, сообщил Госстат. По сравнению с мартом она составила 0,8%.

На 112 млн долларов 9 мая Министерство финансов погасило ОВГЗ, номинированные в иностранной валюте. Эти бумаги были размещены 13 декабря 2016 года со сроком обращения 511 дней под 6,2% годовых

1,5 тыс. субъектов хозяйствования сейчас осуществляют продажу горюче-смазочных материалов через 6,6 тыс. АЗС и передают в ГФС данные по их реализации. В 2018 году уже проведено 88 фактических и 11 документальных проверок таких предприятий, во всех случаях установлены нарушения. Нарушителям доначислено налогов и штрафных (финансовых) санкций около 835 млн грн.

На 6,7% меньше в январе-апреле в годовом исчислении Украина импортировала нефтепродуктов – 2 млн 103,374 тыс. тонн (бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.). Но заплатили за них на 14,2% больше – 1 млрд 321,538 млн долл. В деньгах доля импорта из РФ составила 39,28%, из Беларуси – 38,81%, Литвы – 9,11%, других стран – 12,8%.

По средней цене 309,9 долларов за 1 тыс. куб. м импортировали газ в апреле украинские предприятия, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Таким образом, апрельская цена стала рекордной за период, начиная с мая 2015 года. Цена апрельского импорта газа оказалась на 12,9% выше, чем аналогичный показатель за март текущего года.

Увеличила на 47,4% Украина в январе-апреле в годовом исчислении импорт нефти и нефтяного сырья – до 298,34 тыс. тонн. По данным Государственной фискальной службы, в деньгах рост составил 68,8%, до 156,302 млн долл. Из Азербайджана поступило сырье на 146,022 млн, из Алжира – на 7,176 млн, из Ирана – на 1,844 млн, из других стран – на 1,259 млн долл.

Выросли на 2% по итогам января-марта объемы банковских вкладов населения по фиксированному на начало года курсу – до 475 млрд грн. Как сообщил НБУ, выросли как гривневые депозиты (на 3,2%), так и валютные (0,8% в долларовом эквиваленте).

Оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году. В то же время банк отметил, что запланированные в 2018-2020 годах крупные погашения государственного долга в иностранной валюте, а также предстоящие в 2019 году президентские и парламентские выборы представляют собой существенные риски для экономического роста Украины.

Начало официальный мониторинг гостиниц Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета из-за информации о росте цен перед финалом Лиги чемпионов.

674 жалобы на организацию и результаты публичных закупок получил в апреле АМКУ, что на 140 больше полученных в апреле минувшего года. Из них рассмотрено 453 жалобы, 263 были удовлетворены. По итогам апреля-2018 АМКУ обязал заказчиков отменить закупки в целом на 1,6 млрд грн, выявил нарушения в публичных закупках и обязал заказчиков их устранить – на 950 млн грн. В марте АМКУ получил 792 жалобы на публичные закупки, из которых комитет рассмотрел 453.

Для 2,74 млн пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность, Пенсионный фонд пересчитал пенсии. Утверждены надбавки к пенсиям для около 2 млн пенсионеров. Средняя сумма повышения составила 74,75 грн.

Выросли на 23% за первые четыре месяца в годовом исчислении доходы местных бюджетов – до 69,2 млрд грн. Наибольший прирост обеспечен по налогу на доходы физических лиц и единому налогу. Прирост от налогов на доходы физлиц составляет 27,1% (8,5 млрд грн), от единого налога – 28,7% (2,1 млрд грн).

На 1 млрд 445,4 млн грн Киевский городской совет принял решение увеличить доход городского бюджета в 2018 году за счет поступлений от налогов, а также о повышении расходов бюджета на 4 млрд 458,4 млн. Доходы Киева в 2018 году возрастут до 50 млрд 570,4 млн грн, расходы – до 53 млрд 569 млн грн.

Увеличили в 3,3 раза украинские предприятия в январе-апреле экспорт лома черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 216,45 тыс. тонн. При этом в деньгах экспорт вырос в 5,2 раза – до 72,65 млн долл.

На 33,8% больше в течение апреля в годовом исчислении плательщики Офиса крупных налогоплательщиков ГФС обеспечили поступление в государственный бюджет – 24750,1 млн грн.

Возобновили прибыльную деятельность платежеспособные банки Украины в первом квартале 2017 года: их совокупный финансовый результат составил 8,7 млрд грн, что в 2,7 раза борльше показателя первого квартала 2017 года

1 млрд грн поступлений от сдачи в аренду государственного имущества Фонд госимущества Украины рассчитывает получить к 1 сентября, таким образом полностью выполнив план на 2018 год, сообщил и. о. главы Фонда Виталий Трубаров.

На 1 млрд грн Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило коррупционные схемы в оборонно-промышленном комплексе страны. Детективы бюро выявили на 15 предприятиях оборонной промышленности факты, которые стали основанием для открытия уголовных производств. Чаще всего речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также о закупке товаров по завышенным ценам через компании-посредники, приближенные к руководству госучреждений.

26 крупных предприятий намечено приватизировать в 2018 году. Активная фаза продаж начнется осенью и продолжится до декабря включительно, заявил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Мир

15 500 граждан Украины с 2014 года получили разрешение на постоянное пребывание в Польше с картой поляка. Следующими были граждане Беларуси – 6,5 тыс. человек, России – 640 человек, Казахстана – 180 человек, Молдовы – 160 человек и Узбекистана – 115 человек.

Для 155 видов украинских товаров приостановлено действие Генерализированной системы преференций, которая дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины. Под действие ограничения попали некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы. Причина такого решения США – недостатки с защитой авторских прав в Украине.

В среднем заработали по 12,1 млн долларов руководители крупнейших компаний США в 2017 году, что является рекордным показателем после кризиса. Показатель за год увеличился на 9,7%. Наиболее значительный заработок в 2017 году отмечен у руководителей компаний фармацевтической отрасли, медиа и высокотехнологических фирм, а также финансового сектора.

3,7 млрд долларов выплатил пострадавшим Фонд компенсации жертвам терактов 11 сентября 2001 года в США. Компенсации физического и морального ущерба получили около 16,8 тыс. человек, включая тех, кто жил и работал рядом с башнями Всемирного торгового центра. Всего в фонд подали 35 тыс. запросов на компенсацию. Обоснованными были признаны 19 тыс. заявок. Фонд будет принимать запросы до декабря 2020 года.

Половина респондентов заявила что продолжает использовать Facebook в том же объеме, что и раньше. Четверть опрошенных начала использовать соцсеть больше. 64% пользователей сообщили, что заходят в Facebook как минимум один раз в день, в марте таких было 68%. Четверть сообщили, что больше не используют Facebook или сократили время, проводимое в соцсети. Как сообщает Reuters, такой опрос проведен после скандала с Cambridge Analytica, связанного с утечкой персональных данных пользователей Facebook.

78,2 млн смартфонов первом квартале выпустила на рынок Samsung, она стала наиболее успешным на мировом рынке производителей смартфонов с долей 22,7%. Об этом говорится в исследовании Strategic Analytics. Однако показатель Samsung оказался ниже на 2 млн по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году. На втором месте – Apple. Ее показатели в этом году составили 52 млн смартфонов (15,1%). На третьем месте закрепилась китайская Huawei – 39,3 млн (11,4%). На четвертом китайская Xiaomi – 28,3 млн (8,2%), увеличившая результат прошлого года на 15,7 млн ед. На пятом месте китайская ОРРО Electronics – 24,1 млн (7%).

Впервые за пять лет российский президент Владимир Путин не возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира, который составляет американский журнал Forbes. В этот раз он занял второе место. На первом месте – председатель КНР Си Цзиньпин, на третьем – американский президент Дональд Трамп. Канцлер Германии Ангела Меркель (четвертое место), основатель Amazon Джефф Безос (пятое), папа Римский Франциск (шестое), основатель Micrisoft Билл Гейтс (седьмое), наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (восьмое), премьер-министр Индии Нарендра Моди (девятое), сооснователь Google Ларри Пейдж (десятое), президент Франции Эмманюэль Макрон (двенадцатое), основатель Facebook Марк Цукерберг (тринадцатое), премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (четырнадцатое).

Будут возобновлены поэтапно санкции США против Ирана, связанные с его ядерной программой, – в течение трех-шести месяцев до уровня, который действовал до подписания международного соглашения. Решение о выходы США из договора принял президент Дональд Трамп.

8 мая лидер протестов в Армении Никол Пашинян стал премьер-министром страны. Национальное собрание 59 голосами "за" и 42 "против" со второй попытки избрало его главой правительства.

14,23 млн иностранцев в 2017 году посетило Украину (в том числе приезжавшие на один день) – сообщила Государственная служба статистики. Это на 900 тысяч больше, чем в 2016 году. Больше всего иностранцев посещало Украину в 2013 году – 25,4 млн человек. В то же время, в 2015 году количество иностранных гостей упало до 12,7 млн.

250 млн долларов в проекте оборонного бюджета США на 2019 год предлагается выделить на помощь Украине в сфере безопасности. Соответствующий документ представил Комитет по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, сообщает посольство Украины в США.

Выросло на 22 единицы число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США в апреле относительно марта и составило 1011, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Рубеж 1 тыс. превышен впервые с марта 2015 года. При этом в США продолжает увеличиваться число действующих буровых как на шельфе, так и на суше. Между тем по миру в целом количество установок в эксплуатации в апреле продолжило снижаться по сравнению с предыдущим месяцем и достигло минимума с ноября прошлого года.

В 8,5% ВВП оценил приток денежных переводов в нашу страну в 2017 году крупнейший инвестор Украины Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Украина на втором месте на вопрос, с какими из стран у России сейчас плохие отношения, респонденты дали такие ответы: США (83%), Украина (53%), Великобритания (48%), Франция (24%), Германия (23%), Канада (10%), Израиль (4%), Иран (4%), Турция (3%), Япония (2%), Италия (2%). Опрос проведен российским Фондом "Общественное мнение".

С августа 2018 года беженцам, получивших в ФРГ ограниченную степень защиты, будет разрешено привезти своих супругов и несовершеннолетних детей. Также, запрос будут иметь право подать родители подростков, которые находятся на территории ФРГ. Всего в Германию таким образом смогут въезжать не больше 1000 человек в месяц. Правительство Германии согласовало текст соответствующего законопроекта о воссоединении семей беженцев.