Население Донбасса пересчитают с помощью спутника: Дубилет рассказал о новом подходе

Похожий проект проводили в Афганистане, где часть территории тоже не контролируется властью

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Украинские власти могут провести перепись населения на неподконтрольной части Донбасса и в оккупированном Россией Крыму с помощью спутника. Об этом сказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в эфире UA:Украинское радио.

"Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения. Но пока я не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты количество населения в Крыму и на оккупированных территориях", – сказал министр.

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Ранее Дубилет заявил, что пробная электронная перепись показала, что население Украины по состоянию на декабрь 2019 года составляет 37 миллионов 289 тысяч человек.

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Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

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