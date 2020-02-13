Население Донбасса пересчитают с помощью спутника: Дубилет рассказал о новом подходе

Украинские власти могут провести перепись населения на неподконтрольной части Донбасса и в оккупированном Россией Крыму с помощью спутника. Об этом сказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в эфире UA:Украинское радио.
"Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения. Но пока я не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты количество населения в Крыму и на оккупированных территориях", – сказал министр.
Ранее Дубилет заявил, что пробная электронная перепись показала, что население Украины по состоянию на декабрь 2019 года составляет 37 миллионов 289 тысяч человек.
Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.
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