Население Украины сократилось на 177 тысяч человек

В начале года в стране проживали 42,153 млн человек

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Население Украины с января по август 2019 года сократилось на 177 тысяч человек и составило на 1 сентября 41,976 млн человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

"Остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших — 53 родившихся", — сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство отмечает, что в при оценке численности населения не учитывались Крым, Севастополь и отдельные районы Донбасса. За 2018 год жителей Украины стало меньше на 233 тысячи человек, в 2019 году эта тенденция сохранилась — в начале года в стране проживали 42,153 млн человек, в марте — 42,101 млн человек.

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Перепись в Украине была проведена в 2001 году, тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. Очередная перепись должна была состояться 2016 году, однако в декабре 2015 года Кабинет министров перенес ее проведение на 2020 год.

В декабре нынешнего года в Оболонском районе столицы и в Броварском районе Киевской области будет проведена пробная перепись населения.

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