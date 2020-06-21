Наше государственное сокровище: Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский в честь международного Дня медицинского работника записал поздравительное видеообращение, в котором поздравил украинских медиков с праздником и поблагодарил за работу, особенно в условиях пандемии.

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"Официально этот день не имеет такого статуса, но, по моему мнению, это действительно государственный праздник. И для каждого гражданина сегодня – как день рождения очень близкого тебе человека. Ангела-хранителя. Украинского врача, который всегда готов прийти на помощь, защитить и спасти твою жизнь.

Я поздравляю всех медицинских работников Украины с профессиональным праздником. Я подписал указ о награждении государственными наградами ста двадцати двух медиков.

Они – лишь маленькая часть многотысячной семьи профессиональных и самоотверженных украинских врачей. Очень жаль, что из-за карантина я не могу наградить вас лично: пожать руку каждому и от всего сердца сказать "Спасибо" за ваш труд. Однако я уверен, что именно благодаря вам мы обязательно преодолеем вирус и в будущем встретимся еще не раз", – отметил Владимир Зеленский.

По словам президента, именно благодаря медикам Украина получила шанс выстоять в условиях пандемии коронавируса.

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"Украинские врачи – это наше государственное сокровище, и мы не имеем иного права, чем его сохранить. С этой целью в пятницу состоялось заседание правительства, где было принято соответствующее решение.

Кроме шести с половиной миллиардов для строительства по всей стране приемных отделений, мы дополнительно увеличиваем расходы на медицину почти на 8 миллиардов. А значит – все медицинские учреждения, которые через старую реформу оказались на грани закрытия, будут дофинансированы и сохранены. 1,2 миллиарда гривен будет направлено на экстренную медицинскую помощь. А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70 процентов в зависимости от их категории.

Это – только первые шаги и тот минимум, который сегодня мы можем сделать, чтобы хоть немного отблагодарить за ваш труд. Как и обещал, я не допущу закрытия больниц. Не допущу того, чтобы врачи теряли работу и искали лучшей доли за рубежом", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Президент также отметил, что "болью в сердце мы не можем не вспомнить 43 медицинских работника, которые погибли, противодействуя COVID-19". По словам Владимира Зеленского, сейчас каждый врач фактически тоже находится на передовой, сражаясь за наше здоровье и жизнь.

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"Украинские медики приравненные к украинским военным, которые защищают страну на востоке. И семьи погибших врачей в недалеком будущем должны получить соответствующие компенсации. Хотя, конечно, никакие деньги не вернут семьям их близких. А потому, дорогие украинцы, подумайте, пожалуйста.

Они погибли, защищая нас. Подумайте, как тяжело работают наши врачи. Когда нужно – 24 часа в сутки, не думая о еде и сне. Ежедневно они совершают подвиг", – сказал Зеленский.

Президент призвал украинцев еще раз задуматься над тем, чем они могут облегчить работу медиков в условиях пандемии. А также подчеркнул, что каждый из нас может поздравить украинских медиков.

"И для этого нужно совсем немного. Просто не быть равнодушным. Носить маски. Держать дистанцию. В транспорте, супермаркетах, общественных местах и ​​во время скопления людей. Быть бдительным, чтобы быть здоровым. Поверьте, что для наших врачей это будет лучшим подарком. Давайте делать им такие подарки. Сегодня и каждый день.

Я еще раз от всей души поздравляю каждого украинского медицинского работника – независимо от категории.

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Как известных академиков и врачей, так и медсестер, медбратьев и водителей скорой помощи. Для нас вы все самые лучшие. Для нас вы все заслуженные. Для нас вы все Люди с большой буквы.

Крепкого здоровья вам, вашим близким и вашим пациентам. И пусть вирусы будут ну максимум на компьютере, хотя лучше – вообще без них.

Спасибо за то, что вы есть! С праздником вас, дорогие медики!", – подытожил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский уже обещал поднять зарплаты медикам. Он отметил, что зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более в условиях усложненной эпидемической ситуации. Глава государства обсудил возможности повышения заработных плат врачам, медсестрам и санитарам, которые работают в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медицинскую помощь), с 1 сентября этого года, пока не будет отработана новая система начисления зарплат в пределах медицинской реформы с 2021 года.

Также мы писали о том, что Национальная служба здоровья Украины уже расплатилась с медучреждениями за апрель и май. Стало известно, сколько выделили денег за работу с пациентами, больными COVID-19.

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