Нашествие медуз в Украине: необычную живность заметили в Днепре и Запорожье (фото, видео)

Украинцы в шутку предположили скорое появление в реках акул и дельфинов

Жители нескольких областей Украины, после нашествия медуз в Азовском море, заметили эту "живность" и в водах Днепра.

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Так, об их появлении рассказали жители Запорожской и Днепропетровской областей.

В частности, недалеко от железнодорожной станции Канкрыновка, в 40 минутах езды от Запорожья, маленьких медуз сняли на видео и выложили его в городском Instagram-паблике "Это Запорожье".

На кадрах съемки можно увидеть десятки небольших медуз, которые "зависали" на небольшой глубине.

Видео: Telegram / its_zp

Интересно, что появление этого ролика вызвало оживленное обсуждение в комментариях: появились слова о том, якобы всему виной экология и потепление, а также шутки о скором появлении акул и дельфинов.

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В то же время многие признались, что видели медуз в водах Днепра и раньше, причем в разных районах населенных пунктах.

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Между тем специалисты утверждают, что пресноводные медузы появились в Украине еще в 80-х годах прошлого века.

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По словам зоолога Максима Гаврилюка, в водах Днепра можно встретить медузу-крестовика (Gonionemus vertens). Он добавил, что большую часть года люди их не замечают, и только летом, в период размножения, они становятся заметны, сообщает запорожский сайт "В городе".

О появлении медуз рассказали и жители Днепра – их заметили на Воронцовском и Приднепровском пляжах, во Фрунзенском канале и на Старых Кодаках, сообщает "Суспільне.Дніпро".



Фото: Суспільне.Дніпро

Напомним, что прошлым летом медузы пугали отдыхающих в Кирилловке. Там медуз даже отгружали лопатами. А в ноябре-2019 в Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз. После морского отлива местные жители увидели картину, которую, по их словам, в конце осени им раньше не приходилось наблюдать:

А заведующий кафедрой охраны труда и окружающей среды Приазовского государственного технического университета Владимир Монин говорил, что количество медуз в Азовском море также зависит от направления ветра.

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