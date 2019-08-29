Наши новые победы – впереди: Ляшко обратился к своим сторонникам, опубликовано видео

Лидер Радикальной партии не уходит из большой политики

Олег Ляшко / Фото: Facebook

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, чья политическая сила не попала в Верховную Раду IX созыва, обратился к своим сторонникам и заявил, что новые победы – еще впереди.

"Это было особое время – творить историю и большое дело. Наши новые победы – впереди! Слава Украине!", – говорится в коротеньком видео на странице политика в Facebook.

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Напомним, что Ляшко являлся народным депутатом 5-8 созывов (2006-2019 гг.).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Ляшко предложил созвать праздничное заседание парламента на День Независимости. Политик уверен, что украинский парламент 8-го созыва должен был отметить этот праздник на высшем уровне.

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Также напомним, что новая Рада собралась на свое первое заседание сегодня, 29 августа. Нардепы приняли присягу, получили мандаты и сформировали временный президиум. Ожидается, что они проголосуют за кандидатуру нового премьера, предложенного президентом Владимиром Зеленским.

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