Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,22
27,95

Наши новые победы – впереди: Ляшко обратился к своим сторонникам, опубликовано видео

29 августа, 14:35

Лидер Радикальной партии не уходит из большой политики

Олег Ляшко

Олег Ляшко / Фото: Facebook

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, чья политическая сила не попала в Верховную Раду IX созыва, обратился к своим сторонникам и заявил, что новые победы – еще впереди.

"Это было особое время – творить историю и большое дело. Наши новые победы – впереди! Слава Украине!", – говорится в коротеньком видео на странице политика в Facebook.

Реклама

Напомним, что Ляшко являлся народным депутатом 5-8 созывов (2006-2019 гг.).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Ляшко предложил созвать праздничное заседание парламента на День Независимости. Политик уверен, что украинский парламент 8-го созыва должен был отметить этот праздник на высшем уровне.

В тренде
Сколько квартир ввели в эксплуатацию в Украине: появились итоги за полгода

Также напомним, что новая Рада собралась на свое первое заседание сегодня, 29 августа. Нардепы приняли присягу, получили мандаты и сформировали временный президиум. Ожидается, что они проголосуют за кандидатуру нового премьера, предложенного президентом Владимиром Зеленским.

Читайте и смотрите также: Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Ляшко Радикальная партия обращение

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видеоПолитика
В центре Харькова к станции метро прибежала лиса: появилось видео
В центре Харькова к станции метро прибежала лиса: появилось видеоХарьков
Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать
Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делатьFun
Полиция о гранатомете в центре Львова: могли планировать теракт
Полиция о гранатомете в центре Львова: могли планировать терактЗапад
В Днепропетровской области обнаружили большую наркоплантацию: появились фото и видео
В Днепропетровской области обнаружили большую наркоплантацию: появились фото и видеоДнепр
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасности
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасностиРоссия

Новости партнеров

Loading...