"Наши военные доказали, что украинская армия – одна из самых боеспособных в мире" – Порошенко

5 Мая 2018, 21:46

По словам президента, наши десантники из 79 десантно-штурмовой бригады Николаева и танкисты 14 отдельной механизированной бригады показали настоящий класс на полигоне

Фото: facebook.com/petroporoshenko
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко похвалил украинских солдат, которые приняли участие в международных военных учениях Combined Resolve X в Германии. 

"Горд за наших военных, которые в очередной раз доказали, что украинская армия – одна из самых боеспособных в мире! Организаторам международных военных учений Combined Resolve X пришлось менять сценарий из-за дерзких, профессиональных и удивительно эффективных действий украинцев. Наши десантники из 79 десантно-штурмовой бригады Николаева и танкисты 14 отдельной механизированной бригады показали настоящий класс на полигоне. Так держать, ребята! Верим в вашу силу!", – написал Порошенко в Фейсбук.

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Напомним, в Германии началась активная фаза международных учений Combined Resolve X, в которых принимают участие украинские десантники и танкисты. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, рота 79-й десантно-штурмовой бригады и танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады провели марш в заданный район.

На протяжении дня украинские военные несколько раз вступали в "бой" с противником и подбили несколько танков Abrams, при этом не понесли серьезных потерь и достигли точек назначения.

Combined Resolve – многонациональные учения, которые проводятся командованием Вооруженных сил США в Европе дважды в год в период проведения ротации частей американской армии.

Напомним, ранее бойцы морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины вблизи административной границы с оккупированным Крымом провели учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.

Как сообщалось, ранее в 199-м учебном центре десантно-штурмовых войск под Житомиром инструкторы, которые имеют опыт боев на Донбассепередали свои навыки курсантам в условиях, максимально приближенных к боевым.
Порошенко, десантники, украинская армия, Combined Resolve X

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Источник:

"Сегодня"

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