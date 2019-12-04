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"Нашли смешное явление": Дубилет рассказал о случае "адской" бюрократии

4 декабря, 05:17

Госстат и Министерство образования поразили министра своим документооборотом

Фото: facebook.com/dubilet

Фото: facebook.com/dubilet

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о случае небывалой бюрократии между двумя государственными органами в Украине. Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что правительство работает над уменьшением количества отчетов, которые предприятия подают в Государственную службу статистики. Министр привел в пример любопытный случай украинской бюрократии.

"Нашли здесь смешное явление. Есть один отчет, которые должны подавать ВУЗы. Это такая длинная форма, которая может занимать до 15 страниц: сотрудник ВУЗа входит в программу, которая принадлежит Министерству образования и выводит оттуда данные; вручную перепечатывает эти данные в огромную форму Госстата; отправляет эти данные в Госстат (часто в бумаге обычной почтой). Сотрудники Госстата получают эти данные и вручную забивают их в свою систему. И здесь самое веселое – Госстат передает эти данные снова в Министерство образования", – написал Дубилет.

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Министр подчеркнул, что большой массив информации выгружается из системы Министерства образования, делает большой круг, несколько раз вносится вручную и направляется по почте, чтобы в итоге снова прийти в Министерство образования.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Дмитрий Дубилет рассказывал, как госслужащие Кабмина из-за устаревшего регламента подают бумажные декларации. Бумажные декларации еще в 2016 году заменили на электронные, но до Грушевского прогресс, судя по всему, не дошел.

Напомним, 27 сентября в Киеве состоялась презентация программы "Государство в смартфоне". Какими инновациями министерство цифровой трансформации может удивить страну, вы можете прочитать в статье "PayPal, криптовалюта и онлайн-студенческие: что Минцифры готовит украинцам" на нашем сайте.

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документ Госстат бюрократия Дмитрий Дубилет

Источник: Сегодня

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