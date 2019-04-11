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Насилие дома: что делать, когда соседи издеваются над своим родственникам

Сегодня, 06:12

Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы

Насилие дома: что делать, когда соседи издеваются над своим родственникам Украина Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы


12 млн украинок хотя бы раз пережили насилие дома. Но только одна из пяти жертв домашних тиранов обращается в полицию и просит спасения. Чаще всего страдают женщины. Очень редко говорят об издевательствах взрослых над детьми, – такие данные Нацполиции. Однако, с начала года заработали новые законы.

За свою жизнь взрослый ответственный сам, и пока жертва не ищет спасения, посторонние не ей помочь: разве вызвать правоохранителей, но те не могут что-то сделать, пока сама жертва об этом не попросит. Совсем иная ситуация, если насилие видит ребенок, сам становится его жертвой. Заявлять о таком необходимо, если даже тиранит ребенка родная мать. Соцработники утверждают, что сообщения, даже анонимные, об издевательствах над детьми теперь заносят в специальный журнал.

Начальник службы по делам детей и семьи Днепровского района Киевской государственной администрации Алексей Полищук рассказывает: "Есть графа, кто обратился, регистрационный номер, дата и время обращения, информация об обидчике. По порядку мы вносим сюда все обращения, подтвердились они или не подтвердились".

Бригада соцработников по указанному адресу должен выехать в течение суток. Такие правила заработали с конца прошлого года. Соцработники обязаны проверить все, что касается ребенка и в случае необходимости изъять его в безопасное место. За халатность соцработника могут оштрафовать. Если ребенок погиб, то чиновникам грозит до пяти лет за решеткой.

Заявлять о насилии над детьми следует не медля, если долго слышен плач, крики, брань, если родители злоупотребляют алкоголем, или к ним ходят подозрительные гости, если у ребенка есть синяки или он раздетаый шатается по улице, не хочет возвращаться домой. Обязаны соцработники проверять и те семьи, в которых домашнее насилие происходит на глазах детей.

Сообщать можно в соцслужбы, медикам, педагогам, на горячие городские линии. В критических случаях надо немедленно вызывать полицию и спасателей и те приедут немедленно.

Напомним, что ранее впервые в Украине мужчину привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие

2 апреля Вознесенский горрайонный суд Николаевской области признал 57-летнего жителя города Вознесенска виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 126-1 Уголовного кодекса Украины "Домашнее насилие". Злоумышленник в течение нескольких лет совершал противоправные действия в отношении своей 80-летней матери. Так, в феврале 2019 года зафиксировали факт нанесения женщине легких телесных повреждений, которые также нанес сын.

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Тег дети, насилие, насилие в семье

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