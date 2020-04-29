Насилие на карантине: куда обращаться украинцам

Если человек страдает от домашнего насилия, он автоматически имеет право на бесплатного госадвоката

Во время карантина многие страны зафиксировали рост уровня домашнего насилия. Из-за того, что люди сутками находятся вместе в ограниченном пространстве, вспыхивает немало конфликтов, что выливается в более серьезные последствия. Что делать в случае домашнего насилия, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Стоит понимать, что когда мы говорим о домашнем насилии, речь не только о рукоприкладстве. Ведь насилие может быть также психологическим, экономическим или сексуальным. Психологи поясняют, что там, где случается физическое насилие, чаще всего уже присутствовало психологическое или экономическое насилие.

Кандидат психологических наук, психолог Вера Романова говорит, что те, кто столкнулся с насилием на карантине, чаще всего сталкивались с ним и до этого.

"Люди, которые сталкиваются с домашним насилием, не видят возможности ему сопротивляться. Мы говорим и о физическом насилии мужчин над женщинами, и о психологическом насилии, где есть реальное давление и унижение. В эту вторую категорию попадают как мужчины, так и женщины, практически одинаково, иногда мужчины даже чаще. И вот эти странные парадоксы в нашей культуре – "бьет, значит любит" – не дают сопротивляться насилию", — говорит Романова.

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Юрист, основательница благотворительного фонда "Шанс" Анна Ищенко добавляет, что большинство женщин относится к насилию в семье как к норме. А в условиях изоляции, когда люди лишены возможности уйти, не доводя конфликт до кульминации, количество случаев насилия закономерно выросло.

"Конечно, уравновешенные люди могут найти более цивилизованный выход агрессии: перевести внимание с объекта раздражения на другие дела. Но некоторые предпочитают срывать злость на жене и детях. В результате ежегодно порядка 3 млн детей становятся свидетелями домашнего насилия. Ситуация стабилизируется только тогда, когда наши правоохранители начнут действовать. Наша правоохранительная система должна защищать женщин от домашнего насилия и не рассматривать их избиение как семейную ссору", — отметила Ищенко.

Когда люди сталкиваются с домашним насилием, важно понимать, что это – не норма, и молчать о таком нельзя. В условиях карантина это сделать сложнее, но возможно. Сейчас работает круглосуточная горячая линия по противодействию домашнему насилию — 1547, а также национальная горячая линия — 116123, куда можно обратиться и в режиме онлайн.

"Если вы сталкиваетесь с домашним насилием, вы имеете полное право вызвать правоохранительные органы. Полиция на сегодняшний день – это едва ли не единственная структура, которая в условиях карантина может приехать, выписать срочное запрещающее предписание. Если человек страдает от домашнего насилия, он автоматически имеет право на бесплатного государственного адвоката", — говорит директор департамента национальных горячих линий Ла Страда-Украина Алена Кривуляк.

Ранее сообщалось, что в Киеве на мужчину, угрожавшему жене при детях, завели дело.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Домашнего насилия в Украине все больше: как карантин повлиял на семьи".

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О том, почему многие скрывают, что они стали жертвами домашнего насилия, смотрите в сюжете:

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