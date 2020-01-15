Насилие над детьми: прокуроры рассказали, сколько производств открыли с начала года

С начала 2020 года по фактам насилия над детьми, повлекшего их смерть, открыты 259 уголовных производств

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В Офисе генерального прокурора заявили об открытии с начала года 259 криминальных производств по фактам насилия над детьми, повлекшего их смерть. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уже с начала 2020 года по фактам насилия над детьми, повлекшего их смерть, открыты 259 уголовных производств по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), где процессуальное руководство осуществляется ювенальными прокурорами", - говорится в сообщении.

Так, 2 января в Волынской области в искусственном водоеме найден мертвым местный житель, 2002 года рождения, находившийся в розыске как пропавший без вести.

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Установлен случай самоубийства ученика Белгород-Днестровского аграрного техникума, который 1 января найден повешенным на территории домохозяйства по месту жительства.

Также выявлен факт самоубийства ученика общеобразовательной школы, который 6 января найден повешенным в помещении частной теплицы в селе Новосельское Ренийского района Одесской области.

В первый день года в Хмельницком грузовым поездом смертельно травмирован местный житель, 2002 года рождения, студент Хмельницкого национального университета.

8 января зафиксирован случай падения с балкона многоэтажного дома в Луцке двух сестер, 2004 года рождения, в результате чего одна девушка погибла, вторая получила телесные повреждения и госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы.

"Ужасным является факт обнаружения мертвой девятимесячной девочки в поселке Краснореченское Кременского района Луганской области. По заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила в результате истощения организма из-за недоедания", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 декабря в Киеве заработал телефон доверия для граждан, которые страдают от домашнего насилия. За две недели на горячую линию поступило 270 звонков.

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