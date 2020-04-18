Насколько опасен пожар на ЧАЭС и когда закончится эпидемия: главные высказывания недели

О чем думают украинские министры во время эпидемии и сможет ли коронавирус переломить политику Кремля в отношении Украины, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Заболеть коронавирусом не стыдно, обращайтесь к врачам

В своем ежедневном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил,что работа по обеспечению страны всем необходимым не останавливается. Среди прочего, президент отметил наращивание количества тестирований на коронавирус. По его словам, сейчас оно увеличено втрое. Это очень важно, ведь своевременное выявление вируса помогает остановить его распространение и спасает жизни украинцев.

"Именно поэтому я призываю всех граждан: если вы контактировали с больным или имеете признаки ОРВИ – обращайтесь к семейному врачу. Если у вас его нет – в скорую помощь. Заболеть коронавирусом – не стыдно. Пожалуйста, не бойтесь. И тем более не думайте, что как-то оно само обойдется. Обращайтесь к врачу и проходите тестирования", – резюмировал Зеленский.

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Кроме этого, анализируя статистику заболевших в Украине, президент отметил определенную стабилизацию.

Алексей Резников: Сегодня каждый министр думает, как будем выходить из карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал команду каждому министерству проработать четкий план выхода страны из карантина . Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Премьер-министр уже давно дал команду, и сегодня каждый министр думает, каким образом и с каким протоколом мы будем выходить из карантина. Несмотря на важность всех ограничений сегодня, мы понимаем, что нам придется это делать. Поэтому сегодня уже пишется программа и подобраны люди. Когда бы ни был этот день "Ч", когда мы решим, что можно постепенно, плавно выходить из карантина, у нас уже будет прописан четкий план: какие отрасли, с кого начинать, кто в зоне риска и остается еще дома, как будут открываться детские сады, как транспорт будет восстанавливать работу…" – сказал Резников.

Видео: Сегодня

По словам вице-премьера, правительство безусловно заинтересовано в том, чтобы как можно быстрее опять оживить нашу жизнь, чтобы экономика быстрее поднималась из того положения, в которое она скатилась.

Дмитрий Кулеба: Жизнь вернется в привычное русло не раньше конца лета или начала осени

В привычное русло жизнь после пандемии коронавируса вернется не раньше конца лета или начала осени. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов 14 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, назвав такой сценарий самым оптимистичным. Глава МИД отметил, что об этом говорят и в Европейском Союзе.

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"Динамика коронавируса пока до конца не изучена, и мы не знаем, когда ситуация стабилизируется", – подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что об окончательном преодолении коронавируса вообще что-либо говорить пока рано.

"Главный вопрос – это изобретение вакцины. Это еще будет второй этап для борьбы со всеми, кто против вакцинации. Но надеюсь, что жизнь и этот смертельный вирус научит, что надо все же вакцинироваться", – сказал Кулеба.

Аркадий Мошес: Из-за пандемии давление Кремля на Киев может возрасти

Директор программы исследования восточного соседства ЕС и России Финского института международных отношений Аркадий Мошес считает, что только в том случае, если сопряженный с эпидемией коронавируса кризис окажется экономически настолько болезненным для российской экономики, что ей потребуются западная помощь, займы и т.д., в рамках общего пересмотра отношений с Западом может произойти и изменение подходов к проблеме Донбасса.

"Единственным заметным пока эффектом воздействия пандемии на переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины является их дальнейшее вытеснение на периферию европейской, а во многом – и российской политики. При этом изменений в российских подходах не происходит и не просматривается. Если кризис окажется относительно краткосрочным, то Россия благодаря накопленным ресурсам выйдет из него с меньшими экономическими потерями, чем Украина, даже с учетом низких цен на нефть. И тогда ее давление на Киев может возрасти, поскольку Кремлю понадобятся политические очки внутри и снаружи", – рассказал Мошес сайту "Сегодня".

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Другие мнения читайте в специальном материале "Как пандемия коронавируса влияет на переговоры по Донбассу: опрос ведущих мировых экспертов".

Валерий Кашпаров: Пожар в Чернобыльской зоне не несет опасности для жителей Киева

Пожары в окрестностях Чернобыльской АЭС, пылавшие 10 суток в "Рыжем лесу", могут представлять опасность для пожарных и лесников, работающих в зоне обязательного отчуждения. Об этом директор Украинского научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии Валерий Кашпаров рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"С точки зрения радиоактивности пожар в Чернобыльской зоне не влияет на людей. Концентрации радионуклидов очень маленькие: за счет разбавления в атмосфере они не превышают тысячной доли беккереля в кубическом метре. Например, в молоке, которое вы покупаете в магазине, десятая доля беккереля. Если вы выпиваете литр молока, то в организм поступит больше цезия, чем чернобыльского цезия, который летел во время пожара. Поэтому для жителей Киева никакой опасности нет. А вот с точки зрения воздействия на здоровье самого дыма – ничего хорошего в этом нет, но это не связано с радиоактивностью", – поясняет радиобиолог.

Самые большие дозы получают участники пожаротушения, которые близко к огню. Тем не менее там больше опасности представляет сам дым, а не радиоактивные аэрозоли в воздухе. "Рыжий лес" уже горел в 2015 и 2016 годах. Тогда провели исследование, которое показало, что в Чернобыльской зоне человек получает одинаковое количество радионуклидов как до, так и во время пожара, отмечает Кашпаров.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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