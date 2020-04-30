"Наслаждайтесь": Аваков сказал, что конец карантина уже скоро

Министр внутренних дел Арсен Аваков поделился оптимизмом относительно скорого окончания карантина в Украине. Об этом он написал в Twitter.

"Киев ранним утром. Ни дыма, ни гари. Как хорошо! Наслаждайтесь. Мгновение прекрасно. Скоро конец карантинa", – написал Аваков.

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Как известно, карантин в Украине был продлен до 11 мая, но к правительству уже обращаются с просьбами выйти из него раньше или хотя бы ослабить ограничительные меры. На заседании Кабинета министров 29 апреля премьер Денис Шмыгаль четко дал понять, что Украина не будет преждевременно выходить из ограничительных мер. В то же время глава правительства отмечал, что ограничения для украинцев и бизнеса ослабят, но только если количество заболевших граждан не будет увеличиваться. Он рассказывал, когда будет принято решение о новом ослаблении карантина.

Кроме того, Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов. В первую очередь, если в течение десяти дней подряд соотношение новых случаев COVID-19 среди всех протестированных не изменится или ежедневное отклонение удержится на уровне 5%, в таком случае правительство откроет парки и зоны отдыха, часть объектов индустрии красоты, разрешит тренировки командных видов спорта.

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