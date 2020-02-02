Настоящая весна в феврале: где в воскресенье будет до +15

Вместо снегопадов и морозов – больше десяти градусов тепла и дожди

/ Фото: Pixabay

На днях в Карпатах намело более полуметра снега, а теперь по всей Украине дожди и весенняя температура. В ряде областей сегодня ожидается в районе 10 градусов тепла, а местами до +15. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидается дождливая погода везде, но при этом будет 7-10 градусов тепла. Такая же погода ждет украинцев в северных, центральных, восточных областях и в Киеве – до +10 и дожди.

А вот на юге страны погода преподнесет неожиданный сюрприз – ожидается больше 10 градусов тепла, а в Одесской области и вовсе до +15. В то же время теплую погоду подмочат дожди.

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Отметим, что в этом году зима побила все рекорды – в большинстве областей (за исключением Карпат) украинцы не увидели привычных сугробов, метелей и не прочувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Не исключением будет и последний месяц зимы. Читайте подробней в материале "Сегодня" об аномальной погоде в феврале.

Смотрите также в сюжете, как в Харькове сурок Тимка дал прогноз прихода весны:

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