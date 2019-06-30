Настоящее комфортное лето: какой будет погода в первую неделю июля

Синоптики прогнозируют, что жара вернется в Украину ненадолго, а затем будет приятное тепло с переменными дождями

Фото: Данил Павлов, Сегодня

По данным синоптиков, уже в первый день июля после снижения температуры, которое длилось несколько дней, в Украину вернется знойная погода. Но жара продержится максимум сутки. И уже второго и третьего числа установится комфортное тепло. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Так, в понедельник, 1 июля, практически по всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров снова достигнут отметок в +31-33 градусов. На востоке страны будет немного прохладнее – до +29.

Во вторник, 2 июля, знойный фронт сместится на юг страны и в Крым. Там местами будет до +35. А на остальной территории снова будет царить прохладный фронт с температурой максимум до +28, который принесет с собой грозовые дожди. Осадков не прогнозируют лишь в южных регионах.

В среду, 3 июля, дожди с грозами останутся лишь на востоке Украины, а на остальной территории будет сухо. Температура воздуха понизится еще на пару градусов.

В четверг, 4 июля, жаркая погода, как и положено, сохранится лишь на юге Украины. Там местами столбики термометров покажут до +30. На остальной территории будет достаточно комфортно, а воздух прогреется до +21-26 градусов. Осадков не прогнозируют.

В пятницу, 5 июля, небольшие дожди возможны на северо-востоке Украины. На остальной территории без осадков. Температурный режим будет схожим с предыдущим днем – воздух прогреется от +21 до +26 градусов. На юге до +29.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали о том, как правильно охлаждать помещение и спасаться от жары, чтобы сэкономить.

Кроме того новости "Сегодня" сообщали о том, что в некоторых регионах Украины прошел ураган.

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