Наступает "Время Голованова": на канале "Украина 24" – премьера нового социально-политического проекта

Как повлияет пандемия коронавируса на экономику страны?

Выберемся ли мы из финансового кризиса?

Как оставаться честным человеком в такое тяжелое время?

На эти вопросы Василий Голованов будет искать ответы вместе с гостем программы – предпринимателем и политическим деятелем Андреем Пальчевским.

Уже сегодня в 21:00 наступит время перемен. И это – "Время Голованова".

Реклама

Не пропустите премьеру социально-политического проекта на канале "Украина 24"!

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама