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Наступает "Время Голованова": на канале "Украина 24" – премьера нового социально-политического проекта

6 апреля, 15:05

Сергей Остапенко

Гость первой программы - предприниматель и политический деятель Андрей Пальчевский

  • Как повлияет пандемия коронавируса на экономику страны?
  • Выберемся ли мы из финансового кризиса?
  • Как оставаться честным человеком в такое тяжелое время?

На эти вопросы Василий Голованов будет искать ответы вместе с гостем программы – предпринимателем и политическим деятелем Андреем Пальчевским.

Уже сегодня в 21:00 наступит время перемен. И это – "Время Голованова".

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Не пропустите премьеру социально-политического проекта на канале "Украина 24"!

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Андрей Пальчевский Украина 24 Время Голованова

Источник: Сегодня

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