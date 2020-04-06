Наступает "Время Голованова": на канале "Украина 24" – премьера нового социально-политического проекта

- Как повлияет пандемия коронавируса на экономику страны?
- Выберемся ли мы из финансового кризиса?
- Как оставаться честным человеком в такое тяжелое время?
На эти вопросы Василий Голованов будет искать ответы вместе с гостем программы – предпринимателем и политическим деятелем Андреем Пальчевским.
Уже сегодня в 21:00 наступит время перемен. И это – "Время Голованова".
Не пропустите премьеру социально-политического проекта на канале "Украина 24"!
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