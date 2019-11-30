Наступление и выход на заданный рубеж: как тренируются бойцы 93-й бригады ВСУ, фото

В резерве украинской армии - десятки тысяч преданных и отважных защитников

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр", которые остались в пункте постоянной дислокации бригады (Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области), начали ротные тактические учения вместе с воинами-резервистами.

Как сообщает пресс-служба 93-й омбр на своей странице в Facebook, задачей "черных воронов" было наступление на позиции противника и выход на заданный рубеж, и роты успешно справились с задачей.

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Бойцы резерва показали себя мотивированными и жаждущими работы и учебы. Они буквально отказывались стоять без дела – с удовольствием освежали старые, получали новые знания военного ремесла и тактические приемы ведения боя.

В бригаде подчеркивают, что в резерве украинской армии – десятки тысяч преданных и отважных защитников, которые при первой же возможности готовы вступить в бой с российскими оккупационными войсками и их коллаборационистами.

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Ранее в 93-й бригаде ВСУ показали, как уничтожают танки "врага" из огромной снайперской винтовки, т. е.100-миллиметровой пушки МТ-12 "Рапира", которая поражает мишень с первого выстрела.

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.

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