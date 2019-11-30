Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

Наступление и выход на заданный рубеж: как тренируются бойцы 93-й бригады ВСУ, фото

30 ноября, 04:30

В резерве украинской армии - десятки тысяч преданных и отважных защитников

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр", которые остались в пункте постоянной дислокации бригады (Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области), начали ротные тактические учения вместе с воинами-резервистами.

Как сообщает пресс-служба 93-й омбр на своей странице в Facebook, задачей "черных воронов" было наступление на позиции противника и выход на заданный рубеж, и роты успешно справились с задачей.

Реклама

Бойцы резерва показали себя мотивированными и жаждущими работы и учебы. Они буквально отказывались стоять без дела – с удовольствием освежали старые, получали новые знания военного ремесла и тактические приемы ведения боя.

В бригаде подчеркивают, что в резерве украинской армии – десятки тысяч преданных и отважных защитников, которые при первой же возможности готовы вступить в бой с российскими оккупационными войсками и их коллаборационистами.

В тренде
Нужно ли сократить количество вузов в Украине: за и против
Фото: Centrum Promocji Uniwersytet Lodzki

Ранее в 93-й бригаде ВСУ показали, как уничтожают танки "врага" из огромной снайперской винтовки, т. е.100-миллиметровой пушки МТ-12 "Рапира", которая поражает мишень с первого выстрела.

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ВСУ учения резервисты бмп Холодный Яр маневры

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробности
Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробностиУкраина
Буллинг в Харькове: подростки издевались над девочкой, снимая на видео
Буллинг в Харькове: подростки издевались над девочкой, снимая на видеоХарьков
ПриватБанк сменил официального собственника: зачем это нужно
ПриватБанк сменил официального собственника: зачем это нужноЭкономика
В Кабмине предложили повысить тарифы на
В Кабмине предложили повысить тарифы на "свет": кого это затронетЖКХ
Квитанции об оплате уйдут в прошлое: в Кабмине готовят сюрприз украинцам
Квитанции об оплате уйдут в прошлое: в Кабмине готовят сюрприз украинцамУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...