Наступление Украины на Донбассе: эксперт дал неутешительный прогноз

Сегодня, 16:05

Киев и Москва не могут себе позволить затяжной вооруженный конфликт, говорит Стивен Бланк

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ
Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Россия сможет отразить украинское наступление на Донбассе в случае перехода ВСУ к более активным боевым действиям.

Об этом эксперт Американского совета по внешней политике Стивен Бланк рассказал "Апострофу".

"Вряд ли сейчас Украина способна сама начать наступление против российских сил на Донбассе. Я не думаю, что Украина способна на это. И Москва, я думаю, может отразить наступление. Я также думаю, что тогда Украина останется одна, и поэтому это будет ошибкой", – считает он.

При этом эксперт не уверен, что такое развитие событий может привести к полномасштабной войне и попыткам России завоевать всю Украину.

"Нужно гораздо больше тысяч людей, чем они мобилизовали. И это была бы война, которая потенциально могла бы перерасти в общеевропейскую. И Россия, и Украина не могут себе позволить такую большую затяжную войну. Поэтому – нет, я не думаю, что она будет", – говорит Бланк.

По мнению эксперта, в случае провала украинского наступления на Донбассе ситуация станет еще хуже, чем существующий на данный момент тупик.

"Однако люди [на Донбассе] гибнут ежедневно. При желании можно называть это замороженным конфликтом, но он не заморожен. Это фактически позиционная война, нечто вроде Первой мировой или Ирано-иракской войны 1980-х", – также констатирует он.

Напомним, ранее генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец назвал причину, из-за которой РФ может начать большую войну против Украины.

В тоже время координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук считает, что боевики на Донбассе всерьез напуганы возможным наступлением украинской армии. Эти опасения разделяют и в Москве после получения Украиной летального оружия, заменой АТО на Операцию объединенных сил.

 

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