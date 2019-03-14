НАТО готовит проекты помощи Украине: у Стотенберга раскрыли детали

Суверенная, независимая и стабильная Украина играет ключевую роль для евроатлантической безопасности

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

НАТО готовит проекты помощи Украине: у Стотенберга раскрыли детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg 2019-03-14T13:41:00+02:00 Украина Суверенная, независимая и стабильная Украина играет ключевую роль для евроатлантической безопасности

НАТО готовит проекты помощи Украине по кибернетической безопасности и ликвидации радиоактивных отходов. Об этом говорится в опубликованном в четверг ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о деятельности альянса.

"НАТО изучает возможности запуска проектов помощи Украине по кибернетической безопасности и в сфере ликвидации радиоактивных отходов", – говорится в документе.

В докладе также отмечается, что суверенная, независимая и стабильная Украина играет ключевую роль для евроатлантической безопасности.

"Суверенная, независимая и стабильная Украина, твердо приверженная правам человека и верховенству права играет ключевую роль для евроатлантической безопасности", - говорится в документе.

Напомним, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгель выступил за твердую поддержку присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

Мы также писали, что президент Украины Петр Порошенко обещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюз и получить План действий по членству в НАТО до 2023 года.

Кроме того, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало необратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

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