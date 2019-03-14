НАТО готовит проекты помощи Украине: у Стотенберга раскрыли детали
Суверенная, независимая и стабильная Украина играет ключевую роль для евроатлантической безопасности
НАТО готовит проекты помощи Украине по кибернетической безопасности и ликвидации радиоактивных отходов. Об этом говорится в опубликованном в четверг ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о деятельности альянса.
"НАТО изучает возможности запуска проектов помощи Украине по кибернетической безопасности и в сфере ликвидации радиоактивных отходов", – говорится в документе.
В докладе также отмечается, что суверенная, независимая и стабильная Украина играет ключевую роль для евроатлантической безопасности.
"Суверенная, независимая и стабильная Украина, твердо приверженная правам человека и верховенству права играет ключевую роль для евроатлантической безопасности", - говорится в документе.
Напомним, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгель выступил за твердую поддержку присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.
Мы также писали, что президент Украины Петр Порошенко обещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюз и получить План действий по членству в НАТО до 2023 года.
Кроме того, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало необратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.
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